Росія упродовж доби завдала 42 ракетні та 44 авіаудари по Україні, - Генштаб

Упродовж доби російські окупанти завдали 42 ракетні, 44 авіаційні удари та здійснили 24 обстріли з реактивних систем залпового вогню.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

На фронті відбулись 23 бойові зіткнення.

Авіація Сил оборони завдала сім ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили два артилерійські засоби на вогневих позиціях, зенітно-ракетний комплекс та ще один важливий об’єкт росіян.

Станом на 18.00 15 серпня ситуація на фронті така:

на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін;

та оперативна обстановка без суттєвих змін; на Сіверському та Слобожанському росіяни завдали авіаційного удару в районі Степного Сумської області. Здійснили мінометні та артилерійські обстріли понад 20 населених пунктів, це, зокрема, Тимоновичі, Хотіївка, Грем'яч Чернігівської області; Середина-Буда, Фотовиж, Атинське, Катеринівка, Водолаги Сумської області та Ветеринарне, Гатище, Вовчанськ, Крейдянка, Амбарне на Харківщині;

та росіяни завдали авіаційного удару в районі Степного Сумської області. Здійснили мінометні та артилерійські обстріли понад 20 населених пунктів, це, зокрема, Тимоновичі, Хотіївка, Грем'яч Чернігівської області; Середина-Буда, Фотовиж, Атинське, Катеринівка, Водолаги Сумської області та Ветеринарне, Гатище, Вовчанськ, Крейдянка, Амбарне на Харківщині; на Куп’янському окупанти вели безуспішні наступальні дії в районах південно-східніше Вільшан та східніше Петропавлівки Харківської області. Завдали авіаційних ударів в районах Іванівки, Загризового, Вільшанки Харківської області та Стельмахівки Луганської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Куп'янськ, Піщане, Чернещина Харківської області;

окупанти вели безуспішні наступальні дії в районах південно-східніше Вільшан та східніше Петропавлівки Харківської області. Завдали авіаційних ударів в районах Іванівки, Загризового, Вільшанки Харківської області та Стельмахівки Луганської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Куп'янськ, Піщане, Чернещина Харківської області; на Лиманському загарбники завдали авіаційних ударів у районах Білогорівки Луганської області та Сіверська, Спірного, Веселого Донецької області. Артилерійських обстрілів противника зазнали населені пункти Колодязі та Сіверськ Донецької області;

загарбники завдали авіаційних ударів у районах Білогорівки Луганської області та Сіверська, Спірного, Веселого Донецької області. Артилерійських обстрілів противника зазнали населені пункти Колодязі та Сіверськ Донецької області; на Бахмутському противник завдав авіаційних ударів в районах Васюківки, Кліщіївки, Андріївки та Північного Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Привілля, Маркове, Богданівка, Часів Яр, Кліщіївка та Біла Гора Донецької області;

противник завдав авіаційних ударів в районах Васюківки, Кліщіївки, Андріївки та Північного Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Привілля, Маркове, Богданівка, Часів Яр, Кліщіївка та Біла Гора Донецької області; на Авдіївському росіяни вели безуспішні наступальні дії в районі південніше Авдіївки Донецької області. Завдали авіаційних ударів в районах Авдіївки та Невельського. Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Керамік, Степове, Авдіївка, Сєверне, Первомайське Донецької області;

росіяни вели безуспішні наступальні дії в районі південніше Авдіївки Донецької області. Завдали авіаційних ударів в районах Авдіївки та Невельського. Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Керамік, Степове, Авдіївка, Сєверне, Первомайське Донецької області; на Мар’їнському Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі міст Мар’їнка та Красногорівка Донецької області. Ворог завдав авіаційного удару в районі Красногорівки Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, зокрема, Олександропіль, Мар’їнка, Новомихайлівка, Катеринівка та Єлизаветівка Донецької області;

Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі міст Мар’їнка та Красногорівка Донецької області. Ворог завдав авіаційного удару в районі Красногорівки Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, зокрема, Олександропіль, Мар’їнка, Новомихайлівка, Катеринівка та Єлизаветівка Донецької області; на Шахтарському окупанти здійснили безуспішні спроби відновити втрачене положення в районі Урожайного Донецької області. Завдав авіаційних ударів в районах Великої Новосілки, Макарівки, Старомайорського та Урожайного Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Вугледар, Пречистівка, Велика Новосілка, Благодатне, Старомайорське та Рівнопіль Донецької області;

окупанти здійснили безуспішні спроби відновити втрачене положення в районі Урожайного Донецької області. Завдав авіаційних ударів в районах Великої Новосілки, Макарівки, Старомайорського та Урожайного Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Вугледар, Пречистівка, Велика Новосілка, Благодатне, Старомайорське та Рівнопіль Донецької області; на Запорізькому загарбники завдали авіаударів у районах Омельника, Малої Токмачки, Новоданилівки та Роботиного Запорізької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 20 населених пунктів, серед яких Новодарівка, Полтавка, Залізничне, Чарівне, Новоандріївка, Степове Запорізької області;

загарбники завдали авіаударів у районах Омельника, Малої Токмачки, Новоданилівки та Роботиного Запорізької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 20 населених пунктів, серед яких Новодарівка, Полтавка, Залізничне, Чарівне, Новоандріївка, Степове Запорізької області; на Херсонському противник завдав авіаційних ударів в районах Миколаївки та Садового Херсонської області. Артилерійських обстрілів ворога зазнали такі населені пункти як Херсон, Понятівка Херсонської області та Очаків Миколаївської області.

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Нагадаємо, у Повітряних Силах ЗСУ заявили, що ракетний удар, який Росія завдала по Україні 15 серпня, не був наймасовішим. Його особливість у тому, що ракети знову змінювали напрямок руху, щоб обійти українську ППО.

Через атаку у Луцьку влучання було по одному з промислових підприємств. Загинули троє людей. У Львові уламки ракет впали на багатоквартирні будинки на вулицях Патона та Каховській. Було влучання у Дніпрі. У Смілі (Черкаська область) ворожа ракета поцілила на територію приватного підприємства, ще одна - по медичній установі. А в Івано-Франківській області уламки ракети впали на приватне подвір’я, пошкоджено господарські будівлі та житловий будинок.

Загалом українська ППО знищила 16 крилатих ракет Х-101/Х-555, "Калібр" із 28-ми.