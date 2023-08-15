Ракети знову змінювали напрямок руху, щоб обійти українську ППО, - Ігнат

За його словами, 16 ракет знищено із 24, не рахуючи чотирьох ракет Х-22, які важко збити.

Ракетний удар, який Росія завдала по Україні вдосвіта 15 серпня, не був наймасовішим, його особливість в тому, що ракети знову змінювали напрямок руху, щоб обійти українську ППО.

Про це заявив речник командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат, інформує Радіо Свобода.

«Чимало ракет знищено по маршруту слідування. Загалом 16 ракет знищено із 24, які ми, власне могли знищити. Тому що були ще ракети Х-22. По Донеччині прилетіло чотири таких ракети із літаків Ту-22. Ну, і 3-сотки і 4-сотки (С-300, С-400 – ред.), знаємо, що, зокрема, прифронтові регіони страждають від цього озброєння», – сказав Ігнат.

І, попри те, що чимало ракет російських військових були спрямовані на західні області, Ігнат заперечив поширену в соцмережах версію, що це – наймасовіша атака на цю частину України.

«Я не знаю, звідки пішло це «найбільша атака». Можливо, хтось десь із телеграм-каналів це написав. Бачили ми і більші атаки. Різні регіони. І західні регіони, і центр, південь, північ. Та усі. 28 ракет – це не є та кількість, яка повинна нам казати, що це найбільша атака на захід нашої держави», – сказав речник.

Водночас цього разу ракети знову змінювали напрямок руху. За словами Ігната, це тактика, яку російські сили використовують, щоб максимально досягти своїх цілей і завдати удару.

«Вони планують і зараз удари, програмуючи маршрути таким чином, щоб обійти якомога ефективніше нашу протиповітряну оборону, використовуючи слабкі місця, використовуючи дані розвідки, зрозуміло. Ну, і ракети постійно змінюють маршрут. Якщо в нас телеграм-канал пише "видно напрямок руху, там, на Київщину". Поки черговий пише буквально три слова повідомлення: «рухається в сторону Києва», ракета вже змінює напрямок, рухається в інший бік. Потім знову змінює напрямок, і знову», – розповів Ігнат.

Уночі 15 серпня росіяни знову атакували ракетами різні регіони України.

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У результаті протиповітряного бою силами та засобами Повітряних Сил у взаємодії з підрозділами інших складових Сил оборони знищено 16 крилатих ракет Х-101/Х-555, "Калібр".