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Ворог перегруповується на східних напрямках, - Маляр

За її словами, Сили оборони потужно вдарили по ворогу на Куп'янському та Лиманському напрямках.

Ворог перегруповується на східних напрямках, - Маляр
Фото: скріншот

На східних напрямках фронту зменшилася кількість атак та обстрілів із боку російських окупантів, це пов'язано з перегрупуванням ворога.

Про це заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила в ефірі телемарафону.

"Протягом минулого тижня і в перший день цього тижня ми фіксуємо у кількісному вимірі зменшення на сході обстрілів і кількості атак. Але це зовсім не означає, що ворог відмовився від своїх планів", – сказала вона.

Заступниця Резнікова пояснила, що наразі загарбники займаються перегруповуванням та відновленням втрачених у боях сил.

Маляр додала, що зменшення кількості обстрілів на Донбасі з боку росіян також пов'язане з тим, що Сили оборони "дуже потужно вдарили по ворогу, коли він активізувався на Куп'янському та Лиманському напрямку".

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Нагадаємо, що протягом минулої доби на фронті відбулось понад 15 бойових зіткнень.

Втрати Росії у війні в Україні за минулу добу склали 540 окупантів.

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