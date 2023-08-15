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Росія вночі пошкодила цивільні об’єкти у восьми регіонах, - Шмигаль

На рятувальних роботах залучено майже 200 осіб від ДСНС.

Росія вночі пошкодила цивільні об’єкти у восьми регіонах, - Шмигаль
Фото: kmu.gov.ua

Росія черговою ракетною атакою по Україні в ніч на 15 серпня пошкодила цивільні об’єкти у восьми регіонах.

Про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль поінформував у Телеграмі.

«Чергова масована ракетна атака Росії на українські міста. Пошкоджені цивільні об’єкти у 8-ми регіонах. Серед них: житлові будинки, освітні заклади, лікарня», - написав Шмигаль.

На жаль, підкреслив очільник уряду, є постраждалі та загиблі. Пожежники та рятувальники працюють на місцях. Всього залучено майже 200 осіб від ДСНС.

«Вдячні силам ППО, які сьогодні вночі збили більшість ракет та запобігли ще більшим жертвам та руйнуванням», - зазначив Прем’єр-міністр.

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Вночі 15 серпня по всій території України була оголошена повітряна тривога через пуски крилатих ракет.

У Львові уламки ракет впали на багатоквартирні будинки на вулицях Патона та Каховській. Було загоряння, є руйнування та постраждалі. Їм надають медичну допомогу. У Ставчанах, за даними ОВА, пошкоджені 10 будинків.

У Дніпрі є влучання внаслідок російського ракетного обстрілу. Росіяни влучили в одне з підприємств. Двоє людей поранені.

У Луцьку троє людей загинули від обстрілу росіян.

У Смілі (Черкаська область) ворожа ракета поцілила на територію приватного підприємства, ще одна - по медичній установі. 

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