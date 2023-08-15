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Окупанти обстріляли Краматорськ, є загиблий та поранена

Снаряди окупантів поцілили по складських приміщеннях.

Окупанти обстріляли Краматорськ, є загиблий та поранена

Вчора ввечері окупанти обстріляли Краматорськ, розпочато розслідування за фактом загибелі чоловіка та поранення жінки.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

За попередніми даними, окупанти атакували населений пункт з зенітно-ракетного комплексу С-300.

Снаряди окупантів поцілили по складських приміщеннях, де зберігались харчові продукти. На площі 2400 м кв виникла пожежа. 

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Унаслідок обстрілу під завалами опинились двоє вантажників, тіло одного з них деблокували рятувальник. Стан іншого чоловіка наразі невідомий. 

Окрім того, зазнала тілесних ушкоджень 38-річна комірник підприємства. Її з легкими тілесними ушкодженнями доставлено до лікарні.

Нагадаємо, вночі у Луцьку окупанти влучили по одному з промислових підприємств, загинуло три людини.

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