Внаслідок російської атаки руйнувань в Одесі зазнали близько 30 памʼяток культурної спадщини

Внаслідок російської ракетної атаки в ніч на 14 серпня було пошкоджено близько 10 кварталів історичної забудови в Центральному історичному ареалі Одеси.

Про це повідомила пресслужба Мінкультури.

Зокрема, російський обстріл завдал пошкоджень виробничим будівлям Одеського національного академічного театру опери та балету.

Також руйнувань зазнали близько 30 памʼяток культурної спадщини. Здебільшого було вибите скло віконних прорізів, понівечені віконні рами, зруйновані внутрішні та зовнішні оздоблення.

Серед них - гуртожиток Одеського коледжу мистецтв ім. Данькевича, музей української книги Одеської універсальної наукової бібліотеки ім. М. Грушевського та пʼять навчальних корпусів педагогічного університету ім. Ушинського.

Нагадаємо, минулої ночі росіяни тричі атакували Одесу, застосувавши дві хвилі ударних дронів, загальною кількістю 15 штук, та вісім ракет морського базування типу "Калібр". Усі атаки були відбиті Силами протиповітряної оборони. Однак, уламками ракет було пошкоджено гуртожиток одного з навчальних закладів та супермаркет.

Також під час нічної атаки по Одесі постраждали сім навчальних закладів: шість у Приморському районі та один у Хаджибейському.