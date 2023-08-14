Бійці Третьої окремої штурмової бригади відбили російську атаку на Бахмутському напрямку.
Про це повідомив командир Третьої окремої штурмової бригади Андрій Білецький.
“Спільна робота 2 механізованого батальйону, 1 штурмового батальйону 3 ОШБр та дронів підрозділу “Асгард” групи “Очі”, - написав Білецький.
Українські бійці відбили російську атаку на свої позиції в районі Андріївки.
При цьому було уражено три танки Т-90М.
Крім того, були вражені дві бойові броньовані машини та ліквідовано командира взводу “Еспаньйола”. Внаслідок атаки росіяни втратили близько 40 окупантів вбитими та 25 пораненими.
Пресслужба 3 ОШБр зазначила, що росіяни задіяли для атаки підрозділи 83-ї ОДШБр РФ.
Нагадаємо, що Сили оборони України у понеділок, 14 серпня, вдарили по командному пункту росіян, що розмістився в санаторії "Хвиля" в селі Юрʼївка поблизу Маріуполя.