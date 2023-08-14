Крім того, були вражені дві бойові броньовані машини.

Бійці Третьої окремої штурмової бригади відбили російську атаку на Бахмутському напрямку.

Про це повідомив командир Третьої окремої штурмової бригади Андрій Білецький.

“Спільна робота 2 механізованого батальйону, 1 штурмового батальйону 3 ОШБр та дронів підрозділу “Асгард” групи “Очі”, - написав Білецький.

Українські бійці відбили російську атаку на свої позиції в районі Андріївки.

При цьому було уражено три танки Т-90М.

Крім того, були вражені дві бойові броньовані машини та ліквідовано командира взводу “Еспаньйола”. Внаслідок атаки росіяни втратили близько 40 окупантів вбитими та 25 пораненими.

Пресслужба 3 ОШБр зазначила, що росіяни задіяли для атаки підрозділи 83-ї ОДШБр РФ.

Нагадаємо, що Сили оборони України у понеділок, 14 серпня, вдарили по командному пункту росіян, що розмістився в санаторії "Хвиля" в селі Юрʼївка поблизу Маріуполя.