США ухвалили новий пакет військової допомоги Україні на $200 млн (оновлено)

США ухвалили новий пакет військової допомоги Україні на $200 млн.
Про це повідомив держсекретар США Ентоні Блінкен, інформує пресслужба Держдепу.
Пакет включає боєприпаси ППО, артилерійські снаряди, протитанкові засоби та обладнання для розмінування.
"Щодня Росія вбиває українських цивільних і знищує цивільну інфраструктуру, а також використовує голод як зброю та сприяє глобальній відсутності продовольчої безпеки через знищення українських цивільних портів та зернової інфраструктури. Росія почала цю війну і може закінчити її будь-коли, вивівши свої війська з України та припинивши свої жорстокі атаки. Поки цього не станеться, Сполучені Штати, наші союзники та партнери будуть об’єднані з Україною стільки, скільки буде потрібно", - наголосив він.
Оновлено. Міноборони США опублікувало детальний список озброєння у новому пакеті допомоги Україні.
У ньому:
- ракети для систем Patriot та HIMARS;
- артилерійські снаряди калібру 105 та 155 мм;
- танкові снаряди калібру 120 мм;
- протитанкові ракетні системи Javelin та TOW;
- 37 тактичних тягачів;
- 58 водовозів;
- 12 мільйонів набоїв та гранат;
- обладнання для розмінування, снаряди для розчищення перешкод та запчастини для техніки.
Нагадаємо, що США заявили, що відкриті до тренувань українських пілотів на літаках F-16 на своїй території, якщо "потенціал для навчання в Європі буде досягнуто".
Також Україна веде переговори з асоціаціями оборонних індустрій Сполучених Штатів Америки та бізнес асоціаціями, до яких входять оборонні компанії.