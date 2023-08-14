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США ухвалили новий пакет військової допомоги Україні на $200 млн (оновлено)

Пакет включає боєприпаси ППО, артилерійські снаряди, протитанкові засоби.

США ухвалили новий пакет військової допомоги Україні на $200 млн (оновлено)
Ентоні Блінкен
Фото: X/ Secretary Antony Blinken

США ухвалили новий пакет військової допомоги Україні на $200 млн.

Про це повідомив держсекретар США Ентоні Блінкен, інформує пресслужба Держдепу.

Пакет включає боєприпаси ППО, артилерійські снаряди, протитанкові засоби та обладнання для розмінування.

"Щодня Росія вбиває українських цивільних і знищує цивільну інфраструктуру, а також використовує голод як зброю та сприяє глобальній відсутності продовольчої безпеки через знищення українських цивільних портів та зернової інфраструктури. Росія почала цю війну і може закінчити її будь-коли, вивівши свої війська з України та припинивши свої жорстокі атаки. Поки цього не станеться, Сполучені Штати, наші союзники та партнери будуть об’єднані з Україною стільки, скільки буде потрібно", - наголосив він.

Оновлено. Міноборони США опублікувало детальний список озброєння у новому пакеті допомоги Україні. 

У ньому:

  • ракети для систем Patriot та HIMARS;
  • артилерійські снаряди калібру 105 та 155 мм;
  • танкові снаряди калібру 120 мм;
  •  протитанкові ракетні системи Javelin та TOW;
  • 37 тактичних тягачів;
  • 58 водовозів;
  • 12 мільйонів набоїв та гранат;
  • обладнання для розмінування, снаряди для розчищення перешкод та запчастини для техніки.

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Нагадаємо, що США заявили, що відкриті до тренувань українських пілотів на літаках F-16 на своїй території, якщо "потенціал для навчання в Європі буде досягнуто".

Також Україна веде переговори з асоціаціями оборонних індустрій Сполучених Штатів Америки та бізнес асоціаціями, до яких входять оборонні компанії.

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