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Росіяни вдарили артилерією по Херсону

Є влучання у будинки, отримала контузію жінка.

Росіяни вдарили артилерією по Херсону
Скріншот відео
Фото: Херсонська ОВА

У понеділок 14 серпня близько 15:20 російські військові вкотре вдарили артилерією по Херсону.

Про це повідомляє у Telegram Херсонська ОВА.

Згідно з повідомленням, окупанти обстріляли житлові будинки. Зафіксовано влучання у три оселі.

Через ворожі обстріли отримала контузію 64-річна жінка, їй надали медичну допомогу.

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Нагадаємо, сьогодні армія РФ вдарила по житловому будинку у Понятівці Дар’ївської громади у Херсонській області. У власній оселі поранення отримав місцевий житель, його госпіталізували із втратою верхньої кінцівки.

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