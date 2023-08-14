Є влучання у будинки, отримала контузію жінка.

У понеділок 14 серпня близько 15:20 російські військові вкотре вдарили артилерією по Херсону.

Про це повідомляє у Telegram Херсонська ОВА.

Згідно з повідомленням, окупанти обстріляли житлові будинки. Зафіксовано влучання у три оселі.

Через ворожі обстріли отримала контузію 64-річна жінка, їй надали медичну допомогу.

Нагадаємо, сьогодні армія РФ вдарила по житловому будинку у Понятівці Дар’ївської громади у Херсонській області. У власній оселі поранення отримав місцевий житель, його госпіталізували із втратою верхньої кінцівки.