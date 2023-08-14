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Для підготовки наступу на північ України росіянам може знадобитися 1,5 місяці, - Наєв

На ділянці кордону на території Рівненщини ЗСУ додали понад 60 спостережних постів.

Для підготовки наступу на північ України росіянам може знадобитися 1,5 місяці, - Наєв
Фото: ООС

Наразі у Рівненській області немає ознак того, що ворог готується до наземної наступальної операції.

Про це заявив командувач Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв, інформує РБК-Україна.

"Що буде в майбутньому – ми не можемо зараз ствердно сказати. Ми завжди розраховуємо на найгірший варіант розвитку подій. Якщо ми готові до найгіршого сценарію, то будемо готовими, якщо сили ворога будуть й меншими. Я скажу так, зараз цієї загрози буквальної немає, але вона може утворитися в подальшому. Щоб ворогу створити необхідні сили і почати тут наступальні дії, йому знадобиться не менше ніж півтора місяці", – розповів генерал.

Наєв зазначає, що на ділянці кордону на території Рівненської області додали понад 60 спостережних постів, додатково створено близько 15 нових опорних позицій. Крім того, укладено десятки тисяч мін, з яких не менше 20% – протипіхотні міни в керованому варіанті.

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Як раніше розповів Наєв, у Чернігівській області утворено понад 30 тисяч різних мінних пасток, які мають завадити вторгненню росіян на цьому напрямку.

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