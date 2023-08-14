Як не про..ати Україну у 2024 році

Досвід управління бізнесом - 20 років, створив всі бізнеси з нуля та вивів на мільйонні обороти. Ключові компетенції – підприємництво, маркетинг та просування, управління компаніями.

Мене звати Дмитро Роденко, засновник спільноти SaasFounders.net, власник п'яти бізнесів (просування ІТ послуг на Захід, дослідницька агенція, управління власною нерухомістю та інвестиціями (це в Україні), хостингова компанія в Ірландії).

Нова Країна – це мрія. Але щоб мрію зробити реальністю, не треба чекати кінця війни. Бо буде пізно. Пропоную зараз обговорити принципи за якими будем створено нову українську державу.

Фото: EPA/UPG

Візія нової України – яка вона?

Відбудовувати пострадянську країну немає сенсу, але так само немає сенсу з України будувати Польщу чи Туреччину, тобто тих, хто стрімко розвивається та доганяє за рівнем життя рівень США чи Західної Європи. Повторення успішного досвіду інших країн дасть порівняно схожий результат лише за десятки років. За цей час інші країни підуть вперед, та в України залишться функція донору сировини та талантів (чи то місце де росте пшениця, з якої розвинуті країни роблять продукцію високих переділів, чи місце де народжуються таланти та їдуть шукати кращої долі в розвинуті країни).

Треба не копіювати застарілі зразки, а будувати модель на випередження.

Які принципи Нової країни я пропоную? Виділю три групи принципів (базові, без яких стрімкого розвитку не буде, прогресивні, що дозволять країни рости випереджаючими темпами, та технологічні принципи, що будуть підтримувати зростання)

Базові принципи:

● верховенство права

● економічна свобода

● безпека

● людське життя - найвища цінність для держави

Прогресивні принципи:

● Україна - це територія довіри (держава відповідає за оборону / стратегічну безпеку / та забезпечує рівний доступ до справедливості для всіх суб'єктів. Все інше мають робити громади / спільноти / люди)

● Пріоритети держави - кооперація та комунікація (все, що допомагає - держава підтримує, все, що заважає - держава не підтримує)

● У суспільстві стає соціальним стандартом щирість та щедрість (нормально багато заробляти та природно при цьому багато ділитись великою частиною заробітку з іншими)

● Заміщення судного проценту партнерскими проектами (по аналогії з ісламськими банківськими послугами)

Технологічні принципи

● Широке залучення інформаційних технологій для забезпечення функціонування нової держави (скрипти замість міністерств)

● Поширення економіки розподіленого використання (sharing economy) замість економіки володіння

Як здійснити якісний прорив, максимально розвинувши наявний людський потенціал?

Єдиний шлях - консолідація сил, що поділяють подібні принципи, в спільний політичний проект, отримання верховної влади у всіх гілках влади (законодавчої, виконавчої та судової) та створення нових державних структур, які ідеологічно побудовані на нових принципах з подальшим заміщенням старих інституцій. Важливою умовою є створення системи, яку неможливо відмінити та повернути назад, бо це загальмує розвиток або на наступних виборах приведе до влади реакцію - бенефіціарів попереднього суспільного складу, яке це сталося у Грузі.

Як залучити новий потенціал?

Треба створити умови для реалізації старого потенціалу, адже найкращі інвестори - це не закордонні фонди, що полюють на недооцінені активи, а громадяни та підприємці України, які живуть і працюють в країні. За різними оцінками на руках в українців до 100 млрд. доларів. При поступовому включенні цих грошей в активний обіг залежність від зовнішніх кредитів буде стрімко зменшена та створить можливості для залучення нових стратегічних інвестицій.

Які головні виклики і ризики на цьому шляху?

Виклики - недостатня рішучість та концентрація сил для побудови країни. Бо відсутність спільних дій затримує процес перетворення держави, або зробить його неможливим взагалі через консервацію старих сил та процесів. На даному етапі можлива консолідація навколо сильних лідерів для організації умов для прориву, з закріпленням результатів у формі партій, побудованих на цінностях, як гарантій незворотності процесу.

Які галузі економіки мають стати пріоритетними?

Це хибна постановка питання: пріоритети має визначати той, хто ризикує та вкладає гроші, сили та енергію, тобто підприємці. Держава має забезпечити всім рівні правила гри, та впливати на економіку через стандартні інструменти (облікова ставка, маса грошей тощо) та через бюджет як найбільший гаманець в країні у вигляді інвестицій у спільні державно-приватні проекти. Без виключення оборонного сектору та стратегічних галузей (енергетики, транспорту та комунікацій).

Що вже сьогодні може зробити держава і що – приватний сектор?

Вже сьогодні держава може позбутись не властивих їй функцій та збільшити кількість спільних проектів з бізнесом.

Приватний сектор вже кров'ю та грошима закриває те, що держава не може забезпечити сама. Наступним кроком очікую збільшення агентів змін з досвідом роботи у приватному секторі, що забезпечать трансформацію держави.

Яким має стати новий суспільний договір?

Держава забезпечує рівні правила для всіх та суворо карає за їх недотримання всіх. Громадяни допомагають державі у виконанні її функцій, пильно контролюючи її діяльність. Все інше має керуватись за принципами, що я навів вище.