Маркарова назвала основні елементи успішного відновлення України. Компанії США готові вкладати у це свої кошти

Посол України у США Оксана Маркарова в інтерв'ю LB.ua озвучила елементи успішного відновлення України від війни з РФ.

За словами дипломатки, головний елемент - перемога у війні.

"Однак це означає не тільки завершення бойових дій, але й вирішення безпекової ситуації. Наше членство в НАТО – це, насправді, складова успішної відбудови. Тому наші зусилля з безпековими гарантіями і майбутнім членством в НАТО є важливою частиною економічного успіху", - зауважила Маркарова.

Серед інших складових відбудови - правильна інституційна координація і планування відновлення, фінансування, яке можна здійснити за рахунок ресурсів партнерів, міжнародних фінансових організацій, банків розвитку та інвестиції.

"Оскільки масштаб руйнувань величезний, так само, як і масштаб необхідних трансформацій, бо ефективність системи до війни, до 2014 року, була низькою. Успішний економічний розвиток буде можливим лише за умови активних вкладень вітчизняного та міжнародного бізнесу в Україну", - зазначила Маркарова.

На запитання, чи є охочі серед американських компаній вкладати кошти у відбудову нашої держави, посол сказала, що є і "дуже зацікавлені".

"Ми працюємо з усіма бізнес-асоціаціями, з торговими палатами України та США, з міністерством економіки і торгівлі Сполучених Штатів. Кілька разів на місяць відбуваються зустрічі з американськими компаніями, які готові вкладати гроші в Україну. Ми надаємо їм інформацію, намагаємося надихнути, залучити, бо для розвитку деяких напрямів – сільське господарство, переробка рідкоземельних металів, енергетика, ІТ – знадобляться роки. Зараз, наприклад, опрацьовується декілька візитів в Україну делегацій великих американських компаній", - розповіла посол України у США.

Маркарова додала, що деякі з компаній вже мають певні напрацювання в Україні та "вивчають шляхи розширення операцій, інші розглядають Україну як перспективний ринок для розвитку бізнесу після нашої перемоги".

"Успішна реконструкція вимагатиме великої кількості компаній та великої кількості грошей. Завдання України – перехопити ланцюжки постачання, які перервала російська агресія, і стати надійним хабом з постачання високомаржинальних товарів та послуг для багатьох індустрій", - зауважила посол.

Вона підкреслила, що "компанії не прийдуть, поки не зрозуміють, що через десять років їх завод не буде зруйнований тою ж Росією". "Інвестори прийдуть, якщо в Україні почнуть працювати міжнародні фінансові інституції. Деякі з них, до речі, уже працюють. DFC надав додатковий кредит Банку Львів, а також одному з фондів, який фінансуватиме процеси з відновлення. Корпорація IFC нещодавно інвестувала в ІТ-компанію Miratech. Навіть зараз, під час війни, ці інвестиції йдуть. Наша задача, щоби їх було у сто, тисячу разів більше", - наголосила Маркарова.

Нагадаємо, Європейська комісія створює механізм для підтримки відбудови та модернізації України у розмірі 50 млрд євро. Також Україна працює над питанням використання заморожених російських активів, які можна спрямувати на відновлення. Як повідомив прем'єр Денис Шмигаль, партнери підштовхують нашу державу до різних підходів використання цих коштів, проте має бути створений єдиний міжнародний компенсаційний механізм.