Треба готуватися до складних сценаріїв в енергетиці узимку, бо неможливо спрогнозувати атаки Росії, - керівник "Укренерго"

Неможливо спрогнозувати майбутні обстріли української енергосистеми Росією, тому треба готуватися до складних сценаріїв.

Таку думку озвучив в етері телемарафону голова НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький.

"Ця загроза залежить від масштабу і характеру обстрілів або атак проти енергетичної системи, які може вчинити ворог наступної зими. Ми не можемо цього знати... Тому ми повинні готуватися до складних сценаріїв. Складні сценарії полягають у тому, що буде в якісь мірі повторення тих атак, які ми бачили минулого року", - сказав Кудрицький.

Відповідаючи на запитання про те, чи варто очікувати таких же відключень, очільник "Укренерго" зазначив, що "ми не знаємо, куди можуть влучити ракети чи дрони", але наразі триває підготовка і захист об'єктів від майбутніх атак.

"Підготовка полягає в відновленні об’єктів як "Укренерго"», так і електростанцій. Друге – це захист об’єктів. Ми зараз працюємо над інженерним захистом... щоб укріпити ці об’єкти, щоби змінімізувати наслідки атак, якщо вони будуть. І, звичайно, ми говоримо про наші сили протиповітряної оборони. Щільність ППО порівняно з жовтнем минулого року, коли почалися атаки проти енергосистеми, зросла...", - зауважив Кудрицький.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Денис Шмигаль теж заявляв, що майбутній опалювальний сезон буде складним. За даними Міненерго, відремонтовано п'ять атомних блоків. У ремонті ще чотири блоки. Щодо теплових електростанцій, то відремонтовано та перебувають у ремонті 24 енергоблоки (62% від загальної кількості), також відремонтовано 70% ТЕЦ.

Не втішив і заступник міністра енергетики України Фарід Сафаров - за його словами, наступна зима буде не менш складною за попередню, тому що енергетичні об'єкти України залишаються пріоритетними цілями для російських ракетних ударів.