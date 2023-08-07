Франція надала 20 генераторів Дворічанській громаді на Харківщині

Дворічанська громада Харківської області, яка зазнала наслідків окупації, отримала важливу допомогу від міжнародних партнерів.

Французький регіон Гранд-Ест надав 20 генераторів у рамках Меморандуму про дружбу та співробітництво з Харківською обласною радою, повідомляє Newsroom.

Ця допомога має на меті полегшення гуманітарної ситуації у громаді, особливо на тих територіях, де тривають активні бойові дії та знищено тепло- й газопостачання, хоча частково вдалося відновити електропостачання.

Голова Харківської обласної ради Тетяна Єгорова-Луценко, висловила вдячність президенту регіону Гранд-Ест Французької Республіки, пану Франку Леруа, за цінну підтримку.

“Впевнена, що дружні відносини між нашими регіонами міцнішатимуть і знайдуть свій розвиток у багатьох інших напрямах після Перемоги України в цій кривавій війні, яку веде РФ”, — сказала Єгорова-Луценко.

Меморандум про співпрацю між Харківською обласною радою та французьким регіоном було підписано ще у травні 2022 року. З того часу було проведено кілька зустрічей з французькими партнерами та представлено багато спільних бізнес-планів. Також досягнуті домовленості про спільні економічні, соціальні та гуманітарні проєкти.

Крім того, регіональна рада французького регіону надала Харківській обласній раді приміщення для роботи в Брюсселі, де вже були проведені зустрічі з міжнародними партнерами.

Нагадаємо, що в Архангельському Херсонської області встановили водонапірну башту. Роботи виконані за підтримки благодійного фонду RESCUE NOW.