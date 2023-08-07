Хтось скаже, що це не реально, але, на мою думку, можливо все, при бажанні певної кількості людей та наявності реальних дій в цьому напряму. Як ми могли всі побачити на початку повномасштабного вторгенння росії – українці спроможні об’єднуватися та діяти спільно задля захисту своєї держави. Значить і збудувати країну з новими цінностями ми зможемо.

Україна – благословенна земля з найкращими людьми. Вільна, незалежна, цілісна та мирна держава. Тут нульова толерантність до корупції, всі люди рівні перед законом та дотримуються принципу верховенства права. Країна рівна серед найрозвинутіших країн.

Фото: EPA/UPG

Щоб в повному обсязі ця візія втілилася, має бути перемога України, суспільний запит і політична воля законодавців.

Хоча і до перемоги можливо реалізувати зміни, які певне матимуть позитивний вплив на стан країни.

Зокрема, однією із основ стабільного розвитку є належна правоохоронна та судова системи. Тому важливим є доведення до логічного завершення судової реформи та проведення змін в правоохоронній сфері. Правоохоронна реформа виявилася не досить ефективною. Судова ж розпочата, але не завершена. Як на мене, наразі це є первинним чим має займатися держава, оскільки будь-які чудові реформи можуть бути заблоковані чи знівельовані корупційними суддями.

Задля покращення економічного стану варто змінити систему оподаткування та впровадити комплекс законодавчих змін у сфері захисту бізнесу й інвестицій, захисту приватної власності. Наприклад, можливо запровадити податок на виведений капітал, замість податку на прибуток. Загалом варто максимально лібералізувати податкову систему, щоб бізнесу було простіше сплатити податки та легше відзвітуватися, аніж знаходити схеми для мінімізації сплати та корупційні зв’язки.

Для розвитку енергетичної сфери, що водночас сприятиме економіці, буде помічною Єдина державна система моніторингу виробництва, постачання, транспортування, споживання та оплати за паливно-енергетичні ресурси та комунальні послуги. Проєкт ЄДСМ це комплексне рішення прозорого обліку, контролю, аудиту і моніторингу всіх енергоресурсів за такими параметрами як якість, кількість, ціна і складається з певних завдань. Така система вже розроблена науковцями, але блокується монополістами енергетичної сфери. Хоча “впровадження ЄДСМ в Україні є дієвим механізмом по зниженню загостреної на сьогодні соціальної напруги в суспільстві держави, пов’язаної з безконтрольністю та узаконенням корупційних схем при визначені вартості на товари, роботи і послуги в паливно- енергетичному комплексі, житлово-комунальній сфері та економіці в цілому, що негативно впливає на рівень внутрішньої та зовнішньої національної безпеки України; забезпеченню громадського контролю у відповідних сферах економіки з метою не допущення адміністративного та фінансового впливу на громадянське суспільство, президентську, виконавчу, політичну та судову влади з боку монополістів; досягненню Україною побудови прозорої цифрової економіки держави”.

Варто також займатися постійним просвітництвом громадян. Оскільки освіченими людьми важко маніпулювати та вводити їх в оману. Це можливо, наприклад, через прийняття відповідної державної програми, бо наразі така робота ведеться громадським сектором і є досить не системною. Наприклад, про медичну реформу є багато пліток, чуток і навіть медичні працівники подекуди не в курсі, що і як вони мають робити. Пацієнти здебільшого взагалі не знають про свої права та можливості, які передбачені Програмою медичних гарантій та відповідно не можуть їх відстоювати. Чим більше громадяни знатимуть про свої права та обов’язки, про розподіл повноважень у державі та місцевому самоврядуванні, тим якісніше буде здійснено вибір влади, як на державному, так і місцевому рівнях.

Виборча система теж має бути змінена, на мою думку, бо вона хоч і називається системою відкритих списків. Але по суті є досить несправедливою та такою, що не передає реальний вибір громадян. Оскільки на місцевих виборах 2020 року були обрані депутати, за яких подекуди віддали голоси одиниці виборців, а кандидати, які мали значну підтримку на окрузі не були обрані. Всі виборчі системи мають свої переваги та недоліки. Немає абсолютно ідеальної, але та, яка є на сьогодні є значно негативною. Фахівці з виборів мають різні думки, якою саме має бути система, тому варто провести широкі обговорення та прийти до консенсусу.

Загалом наша нормативно-правова база має бути проаналізована, переглянута та максимально лібералізована. Оскільки наразі маємо значну кількість нормативно-правових документів, які діють ще з часів радянського союзу і подекуди є колізійними чи мають подвійне трактування, або сотні змін до них, що збільшує корупційні ризики. Так, це шалений обсяг роботи, але це варто зробити, бо чим простіші, зрозуміліші та стабільніші правила, тим менше можливостей для корупційних дій та їх порушення.

Наразі ми маємо унікальний шанс, хоч і дуже болісний, на можливість побудови країни на нових принципах. Надихає, що є суспільний запит на якісні зміни, отже спільними зусиллями зможемо подолати перепони від політиків старої формації та переконати владу у необхідності побудови нової країни.