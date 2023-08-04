Гельмінти ніколи не потраплять у ваше тіло, якщо ви запам’ятаєте прості рекомендації

Паразити можуть роками себе не проявляти у вашому тілі. Та це не означає, що вони вам не шкодять. Гельмінти вас оточують скрізь, та можна захистити себе, якщо дотримуватись простих правил від громадської спілки «Твій сімейний лікар».

Гельмінти (глисти) бувають різними: від гостриків до ціп’яків. Вони легко облаштовуються й розмножуються в організмі. Гельмінти можуть поширюватись у будь-який орган: мозок, серце, печінку та навіть очі. Часто людина не здогадується, що прихистила у своєму тілі паразитів, які спочатку не дають про себе знати, а згодом знижують якість життя і, у висновку, можуть призвести до станів зі здоров’ям, яким неможливо зарадити. Як гельмінти потрапляють у ваше тіло, як захиститись від них та що робити, якщо підозрюєте у себе паразитів — розповідає громадська спілка «Твій сімейний лікар».

Як гельмінти потрапляють у ваше тіло

Яйця гельмінтів дуже малі, їх неможливо помітити без допомоги лупи чи мікроскопа. Яйця можуть знаходитись будь-де: на морквині, на ваших долонях чи на шерсті домашнього улюбленця. Коли яйця потрапляють через органи травлення у ваше тіло, з них визрівають гельмінти. Ці паразити швидко кочують органами й системами та знаходять для себе комфортне місце для життя. Найчастіше — це шлунково-кишковий тракт та печінка.

Також зверніть увагу на умови приготування їжі та воду, яку ви п’єте:

Як проявляють себе гельмінти у вашому тілі

Після того, як паразити обрали орган для життя, який час вони не дають про себе знати. Гельмінти ростуть, розвиваються й міцнішають. Та згодом дорослі паразити стають нахабними й починають шкодити вашим органам та системам. Втім є гельмінти, які взагалі не проявляють себе. Вони роками живуть у вашому тілі, а ви й не здогадуєтесь про це. Найчастіше не видають себе аскариди та трихінели. Однак, якщо ви помітили у себе наступні симптоми, можливо, ви таки маєте паразитів:

Однак інші прояви також не варто ігнорувати:

Ці симптоми можуть свідчити й про низку інших хвороб. Тож медична консультація надважлива, аби виявити причину цих проявів.

Як виявляють паразитів

Вищеперераховані симптоми — не привід бігти в аптеку і купувати пігулки проти гельмінтів. Для початку зверніться до свого сімейного лікаря чи лікарки. Розкажіть свої симптоми й підозри. За необхідності медик чи медикиня призначить аналізи, що підтвердять або спростують наявність паразитів. Лабораторна діагностика визначає подальше лікування спрямоване проти гельмінтів. Терапію, що ліквідує паразитів, призначає лише лікар чи лікарка.

Втім після аналізів діагностика може продовжитись, зважаючи на стан людини, що живе з гельмінтами. Тож лікар чи лікарка можуть призначити додаткові обстеження, аби сповна пересвідчитися у наявності паразитів у вашому тілі, або ж задля діагностики наслідків гельмінтозу.

Якщо сімейний лікар чи лікарка виявить паразити хоча б в одного члена сім’ї то лікуватися доведеться усій родині. Адже гельмінти швидко розповсюджуються від людини до людини. Тож саме така схема терапії допоможе швидше подолати паразитів та не дасть їм змоги поширюватись.

Наслідки невилікуваного гельмінтозу

Якщо не впоратись з паразитами, є ризик отримати ускладнення з боку травної, нервової, сечовидільної та серцево-судинної систем. Тож важливо за перших ознак хвороби звертатись до сімейного лікаря чи лікарки. До речі, на очному прийомі ви можете отримати не лише консультацію про паразитів, а й ще кілька безоплатних послуг: тест на ВІЛ та вірусні гепатити, загальний аналіз крові, аналіз сечі, електрокардіограму тощо. Підписана декларація з сімейним лікарем та лікаркою дає зможу швидко й безоплатно попередити низку небезпечних хвороб.

Народні методи лікування гельмінтів

Трави, гарбузове насіння, сік цибулі й інші премудрості — не вилікують вас від гельмінтів. Таке лікування може лише прибрати симптоми, що провокують паразити, які живуть у вашому тілі, а інколи ще й нашкодити та посилити прояви гельмінтозу.

Паразити не страшні, якщо знати, як від них захищатись. Чисті руки, миті фрукти та овочі знизять рівень інфікування гельмінтами. Не менш важливо вживати лише очищену або кип’ячену воду. Не забувайте слідкувати й за домашніми улюбленцями, аби вони не стали джерелом інфікування. Ще більше корисних матеріалів від громадської спілки «Твій сімейний лікар» читайте у вайбері, фейсбуці чи дивіться у ютуб.