Є лише один сценарій закінчення війни – перемога України, - Порошенко в інтерв'ю Rzeczpospolita

Є лише дин сценарій завершення війни, яку розв’язала Росія – перемога України та демократичного світу. Таку думку в інтерв’ю польському виданню Rzeczpospolita висловив експрезидент України, лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко.

«Є дві основні складові перемоги. Перша – це стабільна безпека на континенті. Не в Україні, а на континенті чи, можливо, навіть у світі. А це можливо лише за умови повноправного членства України в НАТО та виведення всіх російських військ з території України. Другий фактор – депутінізація: Росії, Європи – Німеччини, Польщі тощо. Ми повинні зупинити будь-які спроби Путіна використовувати демократичний механізм для підриву стабільності та миру на континенті», – пояснив п’ятий президент.

Порошенко зазначив, що для прискорення перемоги України необхідні п’ять ключових факторів.

«Це мій план перемоги для України та Європи. Перше: зброя. Нам не вистачає зброї, насамперед боєприпасів, винищувачів, артилерії та ракет великої дальності, тому що це абсолютно новий вид війни. Друге: санкції. Дієві санкції обрізають експортні можливості Росії, що може змусити Путіна піти на переговори після виведення військ. Третє: справедливість. Путін має постати перед судом у Гаазі. Четверте: економічна підтримка, яка допоможе нам вижити. Я не про реконструкцію, на це буде час, а про фінансову підтримку. І п’яте: повноправне членство України в ЄС і НАТО. Якщо ми зможемо скоординувати ці п’ять кроків, ми зможемо досягти перемоги за дуже короткий час», – переконаний Порошенко.

На запитання, чи готова українська нація припинити вогонь через «втому Заходу від війни», Порошенко сказав: «Однозначно ні, тому що припинення вогню – це можливість для Путіна. Це означає, що Путін може знову зібрати війська, гроші, озброєння і наступати. І якою буде його наступна мета? Ніхто не знає. Можливо Польща, можливо країни Балтії, можливо подальший наступ на Україну».

Для тих, хто говорить про компроміс з Росією, Порошенко порадив загадати Бучу, Ірпінь, Маріуполь...

«Коли ті, хто говорить про компроміс, говорять «набридла Україна», «втомилися» – подумайте, як почуваються українці. Це те, що я мав на увазі під депутінізацією. Будь ласка, припиніть отримувати фінансування від Росії, припиніть грати за Росію – незалежно від того, чи ви неурядова організація, журналіст чи політик. Росія токсична, вона злочинна, вона чинить геноцид і, без сумніву, вона за це відповість. Водночас ми повинні одностайно підтримати майбутнє членство України в НАТО, тому що це – інвестиція в стабільність континенту, це не подарунок для України», – вважає Порошенко.