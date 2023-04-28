Жорстокість РФ лише зміцнює рішучість українців та поглиблює нашу підтримку України в її боротьбі, - посол США Бріджит Брінк

Посол США в Україні Бріджит Брінк заявила, що Росія досі не зрозуміла, що її жорстокість лише зміцнює рішучість України та поглиблює підтримку США в боротьбі українців проти агресора.

Про це вона написала в Twitter.

“Ще більше життів трагічно втрачено, коли російські ракети влучили в черговий житловий будинок. Росія досі не зрозуміла, що її жорстокість лише зміцнює рішучість України та поглиблює нашу відданість підтримці України в її боротьбі”, - йдеться у повідомленні.

Ще більше життів трагічно втрачено, коли російські ракети влучили в черговий житловий будинок. Росія досі не зрозуміла, що її жорстокість лише зміцнює рішучість України та поглиблює нашу відданість підтримці 🇺🇦 у її боротьбі. — Ambassador Bridget A. Brink (@USAmbKyiv) April 28, 2023

Нагадаємо, цієї ночі Росія вперше з 9 березня завдала масованого удару по Україні. Била і крилатими ракетами, і безпілотниками. В Умані одна з ракет влучила в житлову багатоповехівку. На даний момент вже відомо про 10 загиблих та дев'ятьох поранених. Рятувальна операція триває.

Над Києвом збили 11 ракет і два безпілотники.

Президент Володимир Зеленський наголосив, що російський терор має отримати справедливу відповідь від України та світу.