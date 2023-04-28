У Києві уламки російських ракет пошкодили дорогу і лінію електромереж (оновлено)
У Києві уламки російських ракет пошкодили дорогу і лінію електромереж (оновлено)
Володимир Єрмоленко: «Ми маємо будувати не суспільство добробуту, а суспільство-фортецю»
Володимир Єрмоленко: «Ми маємо будувати не суспільство добробуту, а суспільство-фортецю»
Ганебне звільнення Такера Карлсона – чорний тиждень для російської пропаганди
Ганебне звільнення Такера Карлсона – чорний тиждень для російської пропаганди
Три роки кризи в Держкіно. Що буде з українським кіно далі?
Три роки кризи в Держкіно. Що буде з українським кіно далі?
Експремʼєр Словаччини погрожує припинити Україні військову допомогу. Він може повернутися до влади на виборах цього року
Експремʼєр Словаччини погрожує припинити Україні військову допомогу. Він може повернутися до влади на виборах цього року
Незаконні рубки: як розв'язати проблему раз і назавжди?
Незаконні рубки: як розв'язати проблему раз і назавжди?
Як Китай скуповує Францію
Як Китай скуповує Францію
Урятуватися з Маріуполя. Або вибиратися, або помирати
Урятуватися з Маріуполя. Або вибиратися, або помирати
У Маріуполі виявили великий сектор нових могил
У Маріуполі виявили великий сектор нових могил
ГоловнаПолітика

Японія продемонструвала, як потроїти ефективність допомоги для України, - Дмитро Кисилевський Актуально

Японії продемонстрували всім міжнародним організаціям, як найбільш ефективно допомагати Україні, зазначив нардеп.

Японія продемонструвала, як потроїти ефективність допомоги для України, - Дмитро Кисилевський

Японське агентство міжнародного співробітництва JICA та посольство Японії продемонстрували всім міжнародним організаціям, як найбільш ефективно допомагати Україні. Про це заявив народний депутат Дмитро Кисилевський, коментуючи замовлення JICA на виготовлення в Україні 30 одиниць спецтехніки для потреб Державної служби з надзвичайних ситуацій. 

“У реалізації проєкту задіяні три українські промислові підприємства, а також десятки їхніх підрядників, - відзначив нардеп. - Таким чином Японія помножила ефективність допомоги на три. По-перше, ДСНС отримує нову техніку. По-друге, працівники українських промислових підприємств мають роботу і зарплату. По-третє, з продажу техніки будуть сплачені податки до державного бюджету України”.

На церемонії передачі перших 6 одиниць спецтехніки для ДСНС, замовлених та оплачених JICA, посол Японії в Україні Мацуда Кунінорі підкреслив пріоритетність залучення інвестицій в українську промисловість.

"Ми обдумуємо як можна запросити в Україну іноземних партнерів для інвестицій в Україну. Я впевнений, що Міністр економіки допоможе створити дуже сприятливу інвестиційну атмосферу в Україні. Але ми повинні також продумати, в яких сферах ми можемо співпрацювати. Наприклад, це стосується виготовлення важкої техніки, або спеціальної техніки для перевезення людей", - зауважив посол Японії.

У виробництві спецтехніки для ДСНС на замовлення японського агентства міжнародного співробітництва JICA задіяні АТ «Черкаський автобус», ПП «Аймакс-Авто» та ТОВ «Крейн Юкрейн». Загалом на цих підприємствах працюють понад 550 осіб. ДСНС вже отримала перші 6 спецавтомобілів. Ще 24 одиниці техніки плануються до передачі у серпні-вересні 2023 року.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies