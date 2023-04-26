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Денис Шмигаль зустрівся з президентом Італії

Серед іншого, прем’єр-міністр України висловив вдячність Італії за готовність долучитися до реалізації Формули миру президента Зеленського. Зі свого боку, президент Італії висловився за справедливий мир та якнайшвидший вступ України до ЄС. 

Денис Шмигаль зустрівся з президентом Італії
Денис Шмигаль і Серджо Маттарелла
Фото: Урядовий портал

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль та президент Італійської Республіки Серджо Маттарелла на зустрічі у Римі обговорили актуальні напрями співпраці у фінансовій та оборонній сферах, а також санкції проти атомної галузі росії й роботу Grain from Ukraine.

Про це повідомляє урядовий портал. 

“Італія підтримуватиме Україну стільки, скільки буде потрібно. Вдячний за ці слова солідарності Президенту Італії Серджо Маттареллі”, - написав Шмигаль у Telegram.

Він зазначив, що під час зустрічі обговорили актуальні напрямки співпраці: фінансовий, оборонний, санкційний сектори. 

Україна цінує військово-технічну допомогу Італії для сил безпеки й оборони України і розраховує, що комплекс SAMP/T якнайшвидше прибуде в Україну та стане на захист українського неба.

Також Денис Шмигаль висловив вдячність Італії за готовність долучитися до реалізації Формули миру президента Зеленського і за підтримку європейських прагнень України. 

Україна також очікує, що Італія підтримає вступ країни в НАТО, адже це стане найкращою гарантією миру та безпеки в Європі.

Зі свого боку, президент Італії висловився за справедливий мир та якнайшвидший вступ України до ЄС.

"Італія висловлює рішучу підтримку тому, щоби Україна приєдналася до ЄС у найшвидший можливий термін, і ми вітаємо зобов’язання української влади рухатися шляхом реформ", – сказав італійський президент.

Матарелла зазначив, що Італія налаштована повною мірою підтримувати Україну у всіх сферах і стільки, скільки це буде необхідно.

"Захист незалежності, свободи і територіальної цілісності України – це фундаментальна цінність для усіх країн світу, що виступають за свободу народів і свободу особисті. Ми усі хочемо миру, але це має бути справедливий мир, з повагою до територіальної цілісності України", – наголосив президент Італії.

Нагадаємо, сьогодні у Римі проходить українсько-італійська конференція з відбудови України

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