Серед іншого, прем’єр-міністр України висловив вдячність Італії за готовність долучитися до реалізації Формули миру президента Зеленського. Зі свого боку, президент Італії висловився за справедливий мир та якнайшвидший вступ України до ЄС.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль та президент Італійської Республіки Серджо Маттарелла на зустрічі у Римі обговорили актуальні напрями співпраці у фінансовій та оборонній сферах, а також санкції проти атомної галузі росії й роботу Grain from Ukraine.

Про це повідомляє урядовий портал.

“Італія підтримуватиме Україну стільки, скільки буде потрібно. Вдячний за ці слова солідарності Президенту Італії Серджо Маттареллі”, - написав Шмигаль у Telegram.

Він зазначив, що під час зустрічі обговорили актуальні напрямки співпраці: фінансовий, оборонний, санкційний сектори.

Україна цінує військово-технічну допомогу Італії для сил безпеки й оборони України і розраховує, що комплекс SAMP/T якнайшвидше прибуде в Україну та стане на захист українського неба.

Також Денис Шмигаль висловив вдячність Італії за готовність долучитися до реалізації Формули миру президента Зеленського і за підтримку європейських прагнень України.

Україна також очікує, що Італія підтримає вступ країни в НАТО, адже це стане найкращою гарантією миру та безпеки в Європі.

Зі свого боку, президент Італії висловився за справедливий мир та якнайшвидший вступ України до ЄС.

"Італія висловлює рішучу підтримку тому, щоби Україна приєдналася до ЄС у найшвидший можливий термін, і ми вітаємо зобов’язання української влади рухатися шляхом реформ", – сказав італійський президент.

Матарелла зазначив, що Італія налаштована повною мірою підтримувати Україну у всіх сферах і стільки, скільки це буде необхідно.

"Захист незалежності, свободи і територіальної цілісності України – це фундаментальна цінність для усіх країн світу, що виступають за свободу народів і свободу особисті. Ми усі хочемо миру, але це має бути справедливий мир, з повагою до територіальної цілісності України", – наголосив президент Італії.

Нагадаємо, сьогодні у Римі проходить українсько-італійська конференція з відбудови України.