Новим заступником директора НАБУ стала ексочільниця Центру протидії дезінформації при РНБО

Зокрема, її завданнями буде посилювати позиції інституції у комунікації з суспільством, зміцнювати взаємодію з громадськими організаціями та міжнародними партнерами.

Новим заступником директора Національного антикорупційного бюро (НАБУ) стала ексочільниця Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони (РНБО) Поліна Лисенко.

Про це повідомляє пресслужба НАБУ.

“Національне бюро має нового заступника директора. Посилювати позиції інституції у комунікації з суспільством, зміцнювати взаємодію з громадськими організаціями та міжнародними партнерами відсьогодні буде Поліна Лисенко. Відповідний наказ про призначення заступниці підписав директор НАБУ Семен Кривонос”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Поліна Лисенко працювала в команді Національного бюро у 2015-2019 рр. Після цього очолювала Департамент міжнародно-правового співробітництва та повернення активів Офісу Генерального прокурора (2019-2020), керувала проєктом з розбудови судової гілки влади та міжнародної співпраці Офісу простих рішень та результатів, очолювала Департамент інформаційної політики та зв’язків з громадськістю АТ «Укрзалізниця» (2020-2021), та керувала Центром протидії дезінформації при РНБОУ (2021-2023).

Нагадаємо, на початку березня Кабінет Міністрів на позачерговому засіданні призначив директором Національного антикорупційного бюро Семена Кривоноса. Він очолював до цього Державну інспекцію архітектури та містобудування.

Минулого тижня британське видання The Guardian повідомило, що на Заході стурбовані справами проти колишніх українських реформаторів. Якщо виявиться, що боротьбою з корупцією в Україні маніпулюють, це може знизити привабливість України для міжнародних інвесторів та таких організацій, як МВФ.