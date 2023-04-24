Михайло Забродський: «Бойові – це гроші, які доплачують саме за участь у бойових діях, а не за кабінетну роботу в тилу»
Михайло Забродський: «Бойові – це гроші, які доплачують саме за участь у бойових діях, а не за кабінетну роботу в тилу»
Рейтинг найбільших Twitter-амбасадорів України. Хто з нардепів очолив його?
Рейтинг найбільших Twitter-амбасадорів України. Хто з нардепів очолив його?
Українські сили зайняли позиції на лівому березі Дніпра на Херсонщині, а ворог перейшов в оборону, - ISW
Українські сили зайняли позиції на лівому березі Дніпра на Херсонщині, а ворог перейшов в оборону, - ISW
Обліко морале, або Проти кого ми воюємо?
Обліко морале, або Проти кого ми воюємо?
За минулу добу знищили ЗСУ ще 690 російських окупантів
За минулу добу знищили ЗСУ ще 690 російських окупантів
Міністерство культури створило комісію з перевірки Почаївської лаври, – Ткаченко
Міністерство культури створило комісію з перевірки Почаївської лаври, – Ткаченко
У Маріуполі виявили великий сектор нових могил
У Маріуполі виявили великий сектор нових могил
Шведський "Жираф" в українських степах
Шведський "Жираф" в українських степах
80 європарламентарів просять французьке МЗС оголосити китайського посла персоною нон грата
80 європарламентарів просять французьке МЗС оголосити китайського посла персоною нон грата
ГоловнаПолітика

Порошенко на конгресі в Польщі закликав союзників дати Україні тисячі танків

Більше зброї допоможе уникнути ідеї замороженої війни, вважає експрезидент.

Порошенко на конгресі в Польщі закликав союзників дати Україні тисячі танків
Фото: eurosolidarity.org

Лідер "Європейської Солідарності", експрезидент Петро Порошенко під час виступу на Європейському Економічному Конгресі в Катовіце закликав союзників прискорити постачання необхідних озброєнь для ЗСУ. Зокрема, Порошенко наголосив, що Україні потрібні тисячі танків, а не дві сотні.

«Зброя – найвищий пріоритет. Ми повинні разом розуміти, що це не просто постачання зброї чи допомога Україні – ні, це інвестиції в європейську безпеку, у вашу безпеку. І ми маємо перевести європейську та світову економіку на військові рейки», – зазначив Порошенко.

Він також закликав пришвидшити переговори про постачання боєприпасів в Україну, щоб виробляти більше боєприпасів: «Нам потрібні боєприпаси. Боєприпаси є головним пріоритетом. Це війна нового типу, війна артилерії, війна боєприпасів, війна безпілотників, війна засобів радіоелектронної боротьби. Без амуніції виграти таку війну неможливо. У Бахмуті ми маємо 1 годину артилерійського обстрілу проти 15 російських. Як виграти бій із цим».

«Нам потрібна зброя, потрібна протиповітряна оборона. Нам потрібен реактивний винищувач. Чому? Тому що зараз росія починає використовувати плануючі бомби, які летять на 30 км потужністю 1000 кілограмів. Ніщо не захистить від цих бомб. Тільки якщо у вас є реактивний винищувач, що не дозволить росії досягти відстані», – говорить Порошенко.

«Нам потрібні системи РЕБ. Нам потрібні ракети великої дальності для знищення матеріально-технічного забезпечення їхніх військ, що йдуть в наступ. Нам потрібні танки. І я хочу подякувати Польщі за рішуче рішення, яке продемонструвало лідерство в танковій коаліції. Але я просто хочу нагадати, що українці знищили 3600 російських танків. А зараз у танковій коаліції ми отримуємо всього 200 з чимось. 3000 – і 200. Нам їх потрібно доставити не десятки, а сотні. І це ключовий фактор перемоги», – наголосив Порошенко.

«Всі ненавидять ідею замороженої війни. Як нам уникнути замороженої війни? Більше зброї, більше боєприпасів для українських Збройних Сил – нічого іншого не існує», – вважає Петро Порошенко. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми:
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies