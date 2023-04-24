​У Києві відбудеться Форум Громад

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Представники центральної та місцевої влади разом з донорами обговорять проєкти відбудови громад та шляхи подальшої децентралізації.

Майданчик для діалогу та взаємодії влади, громад, донорів і бізнесу розпочне роботу 28 квітня 2023 року з 9-00 до 18-00 в CITYHOTEL (вул. Богдана Хмельницького 56А).

Організаторами Форуму виступає БФ «ГромадаХаб» разом з Офісом Конгресу місцевих та регіональних влад при підтримці Представництва Фонду ім. Фрідріха Еберта в Україні та Молдові. Організаційним партнером Форуму є Інститут Горшеніна, офіційним медіапартнером — LB.ua. Засідання Форуму буде транслюватися на потралі LB.ua та за посиланням: http://decentralization.gov.ua

Форум збере разом представників влади, які відповідають за відновлення і розвиток громад і територій, представників донорських організацій, які зацікавлені в фінансуванні проєктів відновлення в Україні та представників громад, які потребують фінансування, експертизи, зв’язків для відновлення та розвитку.

Сьогодні громади очікують від центральної влади чітких сигналів щодо політики децентралізації та підготовки законодавчих ініціатив, які нададуть можливість громадам розвиватись і відбудовувати зруйновану інфраструктуру, житло.

Донорська спільнота, що надає допомогу українським громадам, буде мати можливість безпосередньо почути на Форумі запити представників громад щодо шляхів відновлення. Також донори зможуть донести до отримувачів допомоги основні вимоги щодо отримання такої підтримки.

Представники бізнес-ком’юніті будуть мати змогу донести до представників громад свої ініціативи та проєкти щодо відбудови. Для бізнеса також важливо розуміти основні тренди в законодавстві, що впроваджується, щодо містобудівної діяльності, розвитку територій.

На Форумі Громад буде декілька панельних дискусій:

«Ініціативи центральної влади щодо допомоги українським громадам у протистоянні агресії», де учасники обговорять питання фінального етапу з децентралізації, секторальні реформи, що стосуються місцевого та регіонального розвитку. Правову базу по відновленню громад і територій. Та механізми координації з боку держави донорської підтримки відбудови громад і територій.

Модератор: Надія Петруняк, Координатор комунікації реформи децентралізації

Спікери:

• Вячеслав Негода, Заступник Керівника Офісу Конгресу місцевих та регіональних влад при Президентові України та інші представники влади, що займаються децентралізацією і місцевим самоврядуванням.

«Голос громад і їхні запити», де проаналізують вже реалізовані проєкти по відновленню громад і територій. Та як громади справляються з гуманітарними викликами та протистоять агресії.

Модератор: Ігор Абрам’юк, директор з розвитку – заступник виконавчого директора Всеукраїнської асоціації громад

Спікери:

• Представники громад, що мають успішний досвід у кризис-менеджменті та відбудові після активних бойових дій.

«Донорська підтримка українських громад», де будуть озвучені вимоги донорів до проектів розвитку територій. Проблеми, з якими стикаються донори у підтримці українських громад.

Модератор: Юлія Грицку, депутатка Чернівецької обласної ради, співзасновниця БФ «ГромадаХаб»

Спікери:

• Брайан Кемпл, керівник Програми USAID DOBRE; Генеральний директор Global Communities

• Фелікс Хетт, директор Представництва Фонду ім. Фрідріха Еберта в Україні та Молдові (tbc)

• Ірина Іванова, заступниця директора компоненту раннього відновлення, Фонду «Партнерство за сильну Україну»

• Іван Мукомель, USAID DG East

«Роль бізнесу у відновленні громад і територій»

Модератор: Влад Голдаковський, архітектор

Спікери:

• Ганна Бондар, народний депутат України та представники компаній, що приймають участь у відбудові і відновленні громад і територій.

Детальна програма форуму - за посиланням.

Реєстрація на форум - https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScYmbj444w8cpVeHhoRZqjRncttpgm-X_ofVCvyFY1gBBOLfw/viewform