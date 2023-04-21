Дмитро Кулеба та Жозеп Боррель обговорили невідкладні потреби України в боєприпасах

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та глава дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель обговорили закупівлю боєприпасів для України.

Про це Кулеба написав у твітері.

Глава МЗСУ висловив вдячність Боррелю за оборонну допомогу від ЄС.

"Закликав посприяти якнайшвидшому завершенню обговорень 2-го траншу в €1 млрд на спільні закупівлі, заради гарантування безпеки в Європі", - додав Кулеба.

Під час нашої розмови я подякував @JosepBorrellF за всю оборонну допомогу ЄС, зокрема останній €1 млрд на невідкладні потреби в боєприпасах. Закликав посприяти якнайшвидшому завершенню обговорень 2-го траншу в €1 млрд на спільні закупівлі, заради гарантування безпеки в Європі. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) April 21, 2023

Боррель у відповідь зазначив, що підтвердив українському міністрові, що "ЄС виконує свої зобов’язання щодо забезпечення України боєприпасами".

Глава євродипломатії повідомив, що від 9 лютого Україні передали понад 66% від першого мільярда євро, виділеного на боєприпаси.

"Терміновість очевидна – ЄС зробить усе можливе, щоб досягти результатів, і швидко", - додав Боррель.

I spoke with @DmytroKuleba to confirm that the EU is delivering on its commitments to provide ammunition to Ukraine.



Since 9 February, over 66% of the first €1bn was delivered.



The urgency is clear - the EU will do its utmost to deliver, and deliver fast. #SlavaUkraïni — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) April 21, 2023

Нагадаємо, напередодні Дмитро Кулеба заявив, що неспроможність ЄС домовитися про спільну закупівлю боєприпасів для України "розчаровує".

Тим часом уряд Естонії підтримав рішення міністра оборони Ханно Певкура надати Україні артилерійські боєприпаси калібру 155 мм. Це буде частиною ініційованої Естонією угоди ЄС про відправлення мільйона снарядів.