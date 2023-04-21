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Дмитро Кулеба та Жозеп Боррель обговорили невідкладні потреби України в боєприпасах

Глава МЗСУ закликав Борреля посприяти "якнайшвидшому завершенню обговорень 2-го траншу".

Дмитро Кулеба та Жозеп Боррель обговорили невідкладні потреби України в боєприпасах
Дмитро Кулеба і Жозеп Боррель
Фото: Twitter Dmytro Kuleba

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та глава дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель обговорили закупівлю боєприпасів для України.

Про це Кулеба написав у твітері.

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Глава МЗСУ висловив вдячність Боррелю за оборонну допомогу від ЄС.

"Закликав посприяти якнайшвидшому завершенню обговорень 2-го траншу в €1 млрд на спільні закупівлі, заради гарантування безпеки в Європі", - додав Кулеба.

Боррель у відповідь зазначив, що підтвердив українському міністрові, що "ЄС виконує свої зобов’язання щодо забезпечення України боєприпасами".

Глава євродипломатії повідомив, що від 9 лютого Україні передали понад 66% від першого мільярда євро, виділеного на боєприпаси.

"Терміновість очевидна – ЄС зробить усе можливе, щоб досягти результатів, і швидко", - додав Боррель.

Нагадаємо, напередодні Дмитро Кулеба заявив, що неспроможність ЄС домовитися про спільну закупівлю боєприпасів для України "розчаровує".

Тим часом уряд Естонії підтримав рішення міністра оборони Ханно Певкура надати Україні артилерійські боєприпаси калібру 155 мм. Це буде частиною ініційованої Естонією угоди ЄС про відправлення мільйона снарядів.

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