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Дмитро Кулеба заявив, що неспроможність ЄС домовитися про спільну закупівлю боєприпасів для України "розчаровує"

"Для України ціна бездіяльності вимірюється людськими життями", - підкреслив міністр.

Дмитро Кулеба заявив, що неспроможність ЄС домовитися про спільну закупівлю боєприпасів для України "розчаровує"
Фото: ЕРА/UPG

Неспроможність Євросоюзу реалізувати своє рішення про спільну закупівлю боєприпасів для України розчаровує.

Таку думку оприлюднив у твітері міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

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"Це перевірка того, чи має ЄС стратегічну автономію в ухваленні нових важливих рішень у сфері безпеки. Для України ціна бездіяльності вимірюється людськими життями". - підкреслив міністр.

Нагадаємо, 20 квітня уряд Естонії підтримав рішення міністра оборони Ханно Певкура відправити в Україну артилерійські боєприпаси калібру 155 мм. Це буде частиною ініційованої Естонією угоди ЄС про відправлення мільйона снарядів.

Нещодавно Рада ЄС схвалила виділення мільярда євро на боєприпаси для України.

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