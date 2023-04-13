Рада ЄС схвалила виділення мільярда євро на боєприпаси для України

Разом із попередніми сімома траншами підтримки розмірі допомоги Україні збільшує загальний внесок Євросоюзу для України до 4,6 млрд євро.

Рада Європейського Союзу підтримала виділення 1 млрд євро на придбання боєприпасів для України.

Про це йдеться на сайті Ради ЄС.

"Цей крок дозволить ЄС відшкодувати державам-членам вартість боєприпасів, переданих Україні з існуючих запасів або за рахунок зміни пріоритетів існуючих замовлень у період з 9 лютого до 31 травня 2023 року", - зазначено в повідомленні.

За словами Верховного представника із закордонних справ та політики безпеки ЄС Жозепа Борреля, цим рішенням Рада вводить "в дію першу частину історичної угоди, досягнутої лідерами ЄС щодо підтримки негайного постачання артилерійських боєприпасів на суму 1 мільярд євро для Збройних Сил України".

"Немає кращої демонстрації спільної рішучості та рішучості ЄС продовжувати підтримувати законне право України на самооборону від жорстокого російського агресора", - наголосив Боррель.

Це рішення втілює в життя першу частину угоди Ради від 20 березня цього року про тристоронній підхід, спрямований на прискорення постачання та спільних закупівель артилерійських боєприпасів.

Разом із попередніми сімома траншами підтримки розмірі допомоги Україні збільшує загальний внесок Євросоюзу для України до 4,6 млрд євро.

Нагадаємо, у березні лідери ЄС схвалили план спільних закупівель мільйона боєприпасів для України.

Тим часом у Євросоюзі беруть під сумнів розмір відшкодування, яке Естонія хоче за надання озброєння Україні.