Литва виділить через Світовий банк 10 млн євро на відновлення України

Міністр фінансів Литви Гінтаре Скайсте під час засідання круглого столу Світового банку у Вашингтоні заявила, що її країна зобов’язалася виділити 10 млн євро для відновлення України через спеціальний механізм, створений Світовим банком для фінансування процесу відбудови української держави та підвищення стійкості та розвитку Молдови.

Про це повідомляє Укрінформ.

Гінтаре Сакйсте заявила, що новий захід дозволить залучити додаткові кошти для проєктів відновлення України в найближчій перспективі та виділити ресурси для Молдови, яка стикається з негативними наслідками війни Росії проти Україна.

Міністр зазначила, що міжнародна спільнота налаштована продовжувати мобілізацію фінансової допомоги для України, а новий механізм, створений Світовим банком, є важливим інструментом у залученні донорської підтримки для перших більш масштабних проєктів відновлення в Україні.

За її словами, 10 млн євро, виділені Литвою, завдяки Світовому банку будуть збільшені до 30 млн євро та використані для відновлення критичної інфраструктури України.

Наразі Литва надала гуманітарної, фінансової та військової допомоги на суму 900 млн євро, що становить 1,3% ВВП.

Нагадаємо, Україна отримає від Світового банку додаткові 200 млн доларів. Гроші підуть на відновлення енергетики.