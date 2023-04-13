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У прикордонних районах Чернігівщини знайшли два схрони з російськими боєприпасами

Їх передали на потреби Збройних Сил України.

У прикордонних районах Чернігівщини знайшли два схрони з російськими боєприпасами
Фото: СБУ

Служба безпеки виявила місцезнаходження ще двох схронів з російськими боєприпасами в прикордонних районах Чернігівщини.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Встановлено, що окупанти приховали ці арсенали перед контрнаступом Сил оборони минулого року.

Схрон облаштували в покинутій будівлі поблизу одного з військових об’єктів. У ньому виявлено: 21 артилерійський снаряд калібру 30 мм; бойові гранати; 800 набоїв до стрілецької зброї.

Фото: СБУ

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Інший замаскований ворожий тайник знайдено у нежитловому приміщенні поруч із зерносховищем. Із нього вилучено: два постріли до реактивних протитанкових гранатометів та пороховий заряд до них; набої калібру 7,62 мм.

Боєприпаси направлено на потреби підрозділів Збройних Сил України.

Нагадаємо,

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