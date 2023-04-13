Найближчим часом РФ нарощуватиме кількісні та якісні показники окупантів, а восени може посилити удари ракетами, – Громов

У Росії скоротився воєнний потенціал, а це майже напевно змусить її в черговий раз переглянути стратегічні цілі війни. Зокрема, щодо поетапного захоплення лівобережжя України в поточному році.

Про це заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних Сил України бригадний генерал Олексій Громов заявив на брифінгу.

"Прогнозується, що в весняно-літній період ворог буде нарощувати кількісні та якісні показники зʼєднань та частин російських військ, які ведуть війну на території України. Продовжить формувати стратегічні резерви, перекидати їх до наших кордонів. Найбільш імовірно, Кремль продовжить проведення прихованої мобілізації", – сказав він.

Для уникнення протестів Кремль воліє призивати осіб з найбільш депресивних районів, а не з Москви і Петербурга. Мобілізаційні плани провалюються, адже росіяни починають усвідомлювати високі шанси повернутися додому в пакеті. Щоб заповнити прогалини, Москва створює альтернативні приватні військові компанії. Втім, за оцінкою союзників України, ці ПВК найбличжим часом не матимуть такої потуги, як "група Вагнера". Однак недооцінювати мобілізаційні можливості агресора – вона здатна забезпечити себе кадрами для тривалої війни на виснаження.

Найтяжчим залишається Бахмутський напрямок, де ворог наступає в центральній частині Бахмута та в напрямках Богданівки і Іванівського, щоб оточити місто з півночі і півдня. Для посилення окупанти перекинули сили з Авдіївського напрямку. Щодоби в районі Бахмкта Росія здійснює 40-50 штурмових спроб, понад 500 обстрілів з усього можливого озброєння. При цьому Кремль не зважає на значні втрати особового складу. За два останні тижні ворог втратив у районі Бахмута майже 4000 "вагнерівців" та регулярних військових. Росіяни продовжують відмовлятися вести бойові дії, за що їх саджають у ями та катують.

На Лиманському напрямку продовжує наступальні дії та намагається витіснити наші війська на правий берег річки Жеребець. Ворог збільшив застосування авіації по українських позиціях. Ворог перекинув мотострілецькі підрозділи, спецпризначенців "БАРС" та додаткових засобів аеророзвідки. Водночас окупанти біля Кремііної перебувають у депресивному стані через можливий контрнаступ та відсутність відпустки. Скаржаться, що зі зброї мають лише автомати.

На Марʼїнському та Авдіївському напрямках росіяни ведуть від 20 до 40 спроб штурмових дій, до 200 обстрілів.

На Вугледарському напрямку ворог після невдалих спроб наступу обстрілював Водяне, Вугледар, пречистівку. Унаслідок втрат морських піхотиниців росіяни передислокували мобілізованих та бойовиків "Вагнера".

На Запорізькому та Херсонському напрямках ворог продовжує обстріли. Посилюється на окремих ділянках, щоб завадити просуванню українських військових.

Триває переміщення російських військових, які тренувалися в Білорусі, в зону бойових дій. З початку квітня росіяни завдали семи авіадуарів та понад 100 артилерійських обстрілів по Чернігівській та Сумській областях. У Бєлгородській області Росії мешканців їхня влада залякує українськими ударами. При цьому російські війська продовжують нести там матеріальні втрати. Наприклад, 30 березня вони втратили безпілотник вартістю в 3 млн рублів – це відбулося внаслідок дружнього вогню. 5 квітня внаслідок нехтування безпекою росіяни втратили комплекс "Єнот" вартістю в 14 млн рублів.

Загроза ударів по Україні залишається. З початку квітня росіяни завдали 44 ракетні удари по цивільній інфраструктурі і 38 ударів із БПЛА. З них 29 знищила ППО.

"За наявними даними, в червні цього року Російська Федерація планує розпочати виробництво стратегічних ракет повітряного базування типу Х-50, що дасть змогу Кремлю восени активізувати ракетні удари. З лютого 2022 року Росія витратила щонайменше 50% зенітних ракет дального радіусу дії, використавши щонайменше 8000 одиниць На теперішньому рівні виробництва Росія не зможе відновити резерв, що потенційно може поставити під загрозу здатність Москви захищати свої інтереси на Далекому Сході та на кордоні з країнами НАТО", – зазначив Громов.

За останній тиждень окупанти щоденно втрачали від 400 до 750 осіб. Нагадаємо, що загальні втрати ворога за час повномасштабного вторгнення перевищили 180 000.