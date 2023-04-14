НАБУ опублікувало листування причетних до справи Коболєва осіб, через яке клопотало про продовження строків розслідування

Бюро стверджує, що це нові дані, на їх вивчення потрібен час, тож треба продовжувати терміни слідства.

Національне антикорупційне бюро опублікувало частину матеріалів у справі ексглави "Нафтогазу" Андрія Коболєва. Це нові документи та інформація, у звʼязку з якими бюро й клопотало про продовження строку досудового розслідування.

Пресслужба НАБУ стверджує, що вони разом із САП вирішили опублікувати частину матеріалів "з огляду на суспільний резонанс та низку заяв з боку сторони захисту". Опубліковані матеріали є листуванням, зокрема директора департаменту управління персоналом та соцполітики та Андрія Коболєва, і датується 14 червня 2017.

В цьому листі директор департаменту надіслав Коболєву методологію розрахунку премій.

"Цей лист підтверджує поширення обмежень розміру оплати праці (зокрема премій), встановлених постановою на голову правління ГАК "Нафтогаз України"... а також обізнаність ексголови правління з такими обмеженнями щонайменше з червня 2017 року", – вважають у НАБУ.

Другий опублікований уривок розмови – листування директора з комунікацій та директора з персоналу і корпоративного секретаря, що, на погляд бюро, "спростовує твердження, що вказані розміри преміювання були загальновизнаною світовою практикою".

Третій – повідомлення директора з комунікацій директору з персоналу, прессекретарю та Коболєву. У ньому просили виправити цифри в фінальній версії пресрелізу. Текст виправили, бо, на думку НАБУ, спростовувалось твердження, що розмір премії голови правління відповідає міжнародній практиці.

Четвертий – лист голови наглядової ради НАК "Нафтогаз України" іншим членам ради та Коболєву. Листування, на думку бюро, підтверджує, що Коболєв не повідомив наглядовій раді остаточний перелік осіб, які мали отримати преміювання, та розмір винагороди.

НАБУ каже, що "після звернення до слідчого судді з попереднім клопотанням (04.04.2023) детективи вилучили нові документи та інформацію, які мають суттєве значення для доказування у кримінальному провадженні, а саме – електронне листування осіб, залучених до ініціювання, погодження та виконання рішення про виплату премій голові, членам правління та працівникам НАК «Нафтогаз України» у зв’язку з перемогою в Стокгольмському арбітражі. Загальний обсяг вилученої інформації в електронному вигляді становить понад 37 гігабайт електронного листування. Наразі детективи здійснюють огляд вилученої інформації, який, у зв’язку із великим масивом даних, може тривати протягом значного періоду часу. Під час огляду вже виявлено низку відомостей, які мають істотне значення для доказування в кримінальному провадженні".

Нагадаємо, що сьогодні о 14:30 Вищий антикорсуд матиме слухання про повторне клопотання щодо продовження строків досудового слідства в справі Коболєва. 12 квітня суддя не продовжив терміни слідства, але того ж дня обвинувачення звернулося із новим клопотанням. Коболєв говорив, що рішення суду про непродовження строків не підлягало оскарженню. НАБУ каже, що вимагатиме продовження строків, бо знайшлися нові вагомі докази.

У січні 2023 Андрію Коболєву оголосили підозру в заволодінні у 2018 році понад 229 млн грн. Це частина премії, сплачена йому за перемогу над "Газпромом" у Стокгольмському арбітражі. За даними слідства, очільник компанії в травні 2018 року нібито всупереч вимогам законодавства видав наказ про преміювання працівників компанії, на підставі якого йому виплатили майже 261 млн грн (еквівалент 10 млн дол. США) за екстраординарні досягнення. Слідство стверджує, що Коболєв на таку премію права не мав, оскільки їхня максимальна сума обмежується постановою Кабміну.