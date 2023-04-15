Минулої доби, 14 квітня, російські окупанти обстрілювали прикордонні міста і села Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів.

Як повідомив керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов, унаслідок обстрілів Вовчанська було пошкоджено медичний заклад. 62-річна працівниця отримала поранення, її госпіталізували у стані середньої тяжкості. Також у Вовчанську обстрілами пошкоджено п'ять приватних житлових будинків.

В Ізюмському районі під час відновлювальних робіт підірвався та отримав поранення 44-річний електромонтер Борівської РЕС. Його госпіталізували у стані середньої тяжкості. А в Ізюмі на ворожому вибуховому пристрої на ринку підірвалася 29-річна жінка. У неї теж стан середньої тяжкості.

Фото: Facebook/Олег Синєгубов

Нагадаємо, уночі 15 квітня росіяни обстріляли з важкої артилерії Нікопольський район Дніпропетровщини.

Напередодні рашисти вдарили ракетами по Слов'янську. Станом на 00.00 15 квітня було відомо про 9 загиблих.