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Через російські обстріли постраждала працівниця медзакладу Харківщини, ще двоє осіб підірвалися на ворожих мінах

У Вовчанську обстрілами пошкоджено п'ять приватних житлових будинків.

Через російські обстріли постраждала працівниця медзакладу Харківщини, ще двоє осіб підірвалися на ворожих мінах
Фото: Facebook/Олег Синєгубов

Минулої доби, 14 квітня, російські окупанти обстрілювали прикордонні міста і села Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів.

Як повідомив керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов, унаслідок обстрілів Вовчанська було пошкоджено медичний заклад. 62-річна працівниця отримала поранення, її госпіталізували у стані середньої тяжкості. Також у Вовчанську обстрілами пошкоджено п'ять приватних житлових будинків.

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В Ізюмському районі під час відновлювальних робіт підірвався та отримав поранення 44-річний електромонтер Борівської РЕС. Його госпіталізували у стані середньої тяжкості. А в Ізюмі на ворожому вибуховому пристрої на ринку підірвалася 29-річна жінка. У неї теж стан середньої тяжкості.

Фото: Facebook/Олег Синєгубов

Нагадаємо, уночі 15 квітня росіяни обстріляли з важкої артилерії Нікопольський район Дніпропетровщини.

Напередодні рашисти вдарили ракетами по Слов'янську. Станом на 00.00 15 квітня було відомо про 9 загиблих.

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