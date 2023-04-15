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Збільшилася кількість загиблих від удару Росії по Слов'янську

Вночі рятувальники з-під завалів частково зруйнованої п'ятиповерхівки вилучили тіло загиблої жінки.

Збільшилася кількість загиблих від удару Росії по Слов'янську
Фото: Донецька обласна державна адміністрація

Збільшилася кількість загиблих від удару Росії по Слов'янську.

Про це повідомляє Донецька обласна військова адміністрація.

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Станом на 00:00 15 квітня відомо вже про 9 загиблих, серед яких - дворічна дитина, і 21 пораненого.

За інформацією ОВА, вночі з-під завалів частково зруйнованої п'ятиповерхівки рятувальники дістали тіло загиблої жінки. 

Рашисти випустили по місту щонайменше сім ракет. Було пошкоджено 34 багатоповерхівки та 20 приватних будинків, школу, базу відпочинку, адмінбудівлю, крамницю і господарський центр. Аварійно-рятувальні роботи ще тривають. Остаточні наслідки від удару встановлюють.

Міський голова Слов'янська Вадим Лях на своїй фейсбук-сторінці зазначив, що до рятувальних робіт залучили спецзагін альпіністів ДСНС.

"Під завалами будинку у пров. Парковому залишається ще п‘ятеро людей. Їхні особи встановлені. Крім того, ми не маємо відомостей про мешканців ще трьох квартир", - додав Лях.

Нагадаємо, дворічна дитина, яку рятувальникам вдалося витягнули з-під завалів, померла у машині швидкої допомоги.

Одночасно зі Слов'янськом Росія вдарила також по Краматорську та Костянтинівці. За попередньою інформацією, там немає жертв.

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