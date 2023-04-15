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​Українські бійці зменшили чисельність окупаційної армії ще на 460 осіб

Втрати рашистів сягнули орієнтовно 181500 солдатів.

​Українські бійці зменшили чисельність окупаційної армії ще на 460 осіб
Фото: Луганська ОВА

Українські військові ліквідували за минулу добу ще 460 російських окупантів.

Такі дані оприлюднив Генеральний штаб ЗСУ.

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Станом на 15 квітня втрати рашистів сягнули орієнтовно 181500 солдатів.

Фото: Генштаб ЗСУ

Серед інших втрат ворога:

  • танків ‒ 3653 (+3) од, 
  • бойових броньованих машин ‒ 7073 (+4) од, 
  • артилерійських систем – 2785 (+1) од, 
  • РСЗВ – 535 (+0) од, 
  • засобів ППО ‒ 283 (+0) од,
  • літаків – 307 (+0) од, 
  • гелікоптерів – 293 (+0) од, 
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 2339 (+0),
  • крилатих ракет ‒ 911 (+0),
  • кораблів /катерів ‒ 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5646 (+6) од,
  • спеціальної техніки ‒ 324 (+3).

Нагадаємо, за 13 квітня українські військові знищили пів тисячі росіян. А днями воїни 30-ої окремої механізованої бригади ім. князя Костянтина Острозького знищили спостережні пункти окупантів.

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