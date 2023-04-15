​Українські бійці зменшили чисельність окупаційної армії ще на 460 осіб

Українські військові ліквідували за минулу добу ще 460 російських окупантів.
Такі дані оприлюднив Генеральний штаб ЗСУ.
Станом на 15 квітня втрати рашистів сягнули орієнтовно 181500 солдатів.
Серед інших втрат ворога:
- танків ‒ 3653 (+3) од,
- бойових броньованих машин ‒ 7073 (+4) од,
- артилерійських систем – 2785 (+1) од,
- РСЗВ – 535 (+0) од,
- засобів ППО ‒ 283 (+0) од,
- літаків – 307 (+0) од,
- гелікоптерів – 293 (+0) од,
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 2339 (+0),
- крилатих ракет ‒ 911 (+0),
- кораблів /катерів ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5646 (+6) од,
- спеціальної техніки ‒ 324 (+3).
Нагадаємо, за 13 квітня українські військові знищили пів тисячі росіян. А днями воїни 30-ої окремої механізованої бригади ім. князя Костянтина Острозького знищили спостережні пункти окупантів.