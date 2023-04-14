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Відкриття 70-го сезону Київської дитячої залізниці відбудеться 15 квітня

Захід почнеться об 10:00.

Відкриття 70-го сезону Київської дитячої залізниці відбудеться 15 квітня
Фото: Пресслужба Укрзалізниці

В суботу, 15 квітня, у столиці відбудеться відкриття 70-го сезону руху поїздів Київської дитячої залізниці. 

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці.

“У рамках заходу відбудуться концерт і освітньо-профорієнтаційний ярмарок, де будуть представлені навчальні заклади залізничного профілю, розміщені різноманітні фотозони”, - повідомили в Укрзалізниці.

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Також на заході буде багато локацій з майстер-класами та залізничною амуніцією. На учасників та гостей чекатимуть аніматори та розіграш призів

Початок заходу об 10:00, на станції Київ-Пасажирський дитячий в Сирецькому парку (вул. Парково-Сирецька, 4).

Нагадаємо, 6 квітня успішно завершилася тестово-випробувальна поїздка із Польщі до Рава-Руської на Львівщині євроколією 1435 мм.

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