Відкриття 70-го сезону Київської дитячої залізниці відбудеться 15 квітня

В суботу, 15 квітня, у столиці відбудеться відкриття 70-го сезону руху поїздів Київської дитячої залізниці.

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці.

“У рамках заходу відбудуться концерт і освітньо-профорієнтаційний ярмарок, де будуть представлені навчальні заклади залізничного профілю, розміщені різноманітні фотозони”, - повідомили в Укрзалізниці.

Також на заході буде багато локацій з майстер-класами та залізничною амуніцією. На учасників та гостей чекатимуть аніматори та розіграш призів

Початок заходу об 10:00, на станції Київ-Пасажирський дитячий в Сирецькому парку (вул. Парково-Сирецька, 4).

Нагадаємо, 6 квітня успішно завершилася тестово-випробувальна поїздка із Польщі до Рава-Руської на Львівщині євроколією 1435 мм.