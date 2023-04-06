Тестова поїздка євроколією з Польщі до України пройшла успішно, - Укрзалізниця

Європейську колію можуть подовжити і до Львова.

Сьогодні, 6 квітня, успішно завершилася тестово-випробувальна поїздка із Польщі до Рава-Руської на Львівщині євроколією 1435 мм.

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці.

Перевізник нагадав, що влітку заплановано відкриття такого сполучення для пасажирів.

У Рава-Руській мають облаштувати зручний пересадочний хаб між поїздами з Варшави по євроколії 1435 мм та поїздами зі Львова по українській колії 1520 мм.

“У перспективі розглядатиметься проєкт подовження європейської колії безпосередньо до Львова”, - зазначили в Укрзалізниці.

Нагадаємо, між Україною та Молдовою розпочав роботу додатковий прикордонний перехід Березине–Басарабяска. Це дозволить скоротити експортні та транзитні маршрути у напрямку дунайських портів.