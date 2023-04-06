На війні з росіянами загинув музикант Костянтин Старовицький

На війні з російськими окупантами загинув музикант та диригент Костянтин Старовицький.

Про це повідомила пресслужба Національної філармонії України.

Костянтин Старовицький був артистом оркестру у Київській опері, а згодом диригентом-постановником опери Доніцетті "Ріта" і одним із постановників та авторів перекладу українською опери Россіні "Шлюбний вексель".

"Сьогодні оркестр поніс непоправну втрату. Захищаючи нас з Вами, захищаючи всю Україну, на Краматорському напрямку, загинув наш колега Костянтин Старовицький. Вічна пам'ять ГЕРОЮ!!! Царство небесне", - написав генеральний директор Національного академічного духового оркестру України Олександр Піроженко.

Композиторка та професорка Леся Дичко пригадала, що Старовицький робив цікаві перекладення опер Россіні для дерев'яних ансамблів.

Нагадаємо, відомий український історик, археолог та краєзнавець Юрій Коваленко загинув у війні проти російських окупаційних військ.