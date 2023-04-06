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На війні з росіянами загинув музикант Костянтин Старовицький

Музикант загинув на Краматорському напрямку.

На війні з росіянами загинув музикант Костянтин Старовицький
Фото: Трибуна Бровари

На війні з російськими окупантами загинув музикант та диригент Костянтин Старовицький. 

Про це повідомила пресслужба Національної філармонії  України.

Костянтин Старовицький був артистом оркестру у Київській опері, а згодом диригентом-постановником опери Доніцетті "Ріта" і одним із постановників та авторів перекладу українською опери Россіні "Шлюбний вексель".

"Сьогодні оркестр поніс непоправну втрату. Захищаючи нас з Вами, захищаючи всю Україну, на Краматорському напрямку, загинув наш колега Костянтин Старовицький. Вічна пам'ять ГЕРОЮ!!! Царство небесне", - написав генеральний директор Національного академічного духового оркестру України Олександр Піроженко.

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Композиторка та професорка Леся Дичко пригадала, що Старовицький робив цікаві перекладення опер Россіні для дерев'яних ансамблів. 

Нагадаємо, відомий український історик, археолог та краєзнавець Юрій Коваленко загинув у війні проти російських окупаційних військ.

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