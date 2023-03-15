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В бою з російськими окупантами загинув відомий історик Юрій Коваленко

Він підписав контракт із ЗСУ ще у 2020 році.

В бою з російськими окупантами загинув відомий історик Юрій Коваленко
Фото: Новинарня

Відомий український історик, археолог та краєзнавець Юрій Коваленко загинув у війні проти російських окупаційних військ.

Про це повідомив Національний заповідник “Глухів”.

“Захищаючи Україну, загинув Юрій Коваленко. Ти пішов від нашої колективної родини у вічність, залишивши у спадок те найдорожче, що збирав протягом життя – історію свого народу, чию душу розумів набагато глибше за нас. Людина. Історик. Воїн. Українець. Зі щирим і добрим серцем, чистою і світлою душею, відкритою усмішкою. Розумний, талановитий, гідний…” – йдеться у повідомленні.

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Новинарня розповіла, що Юрію Коваленку було 56 років, він закінчив Київський національний університет ім. Шевченка за фахом історика. З 1999 року Коваленко працював у Національному заповіднику “Глухів”.

Коваленко досліджував руїни Батурина, який у 1708 році знищили московські загарбники, він знайшов місце розташування головного храму гетьманської столиці – собору Живоначальної Трійці.

Юрій Коваленко був автором понад 70 наукових статей, завідував науково-дослідним відділом Глухівського заповідника. У 2021 році захистив дисертацію та став кандидатом історичних наук. На той час він захищав Україну у лавах ЗСУ, контракт підписав у грудні 2020 року. У 2021 році брав участь у боях за Авдіївку, був нагороджений відзнаками Генштабу та командувача Об’єднаних сил.

З 2014 року Коваленко доєднався до гуманітарної місії “Чорний тюльпан”, шукав тіла загиблих українських воїнів. Всього він вивіз понад 150 тіл. 

Нагадаємо, у бою з російськими окупантами під Бахмутом у Донецькій області загинув лідер київських лайфгардів Олександр Лешенок.

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