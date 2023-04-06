Робота нашої делегації у Варшаві має бути відчутною для фронту.

Президент провів нараду з головою уряду Шмигалем щодо поточних питань. Координація державних кроків, рішень. Нарада також стосувалась безпекової ситуації та роботи правоохоронних органів.

Про це у своєму зверненні розповів президент України Володимир Зеленський.

“Дуже важливо, що зміст візиту в Польщу, робота нашої делегації у Варшаві та у постійній комунікації з польськими партнерами мають бути відчутними для нашого фронту”, - зазначив президент.

Він наголосив, що оборона й захист наших людей, підтримка нашої стійкості, передусім воїнів, це питання номер один на всіх переговорах і зустрічах.

“Окремо хочу відзначити зустріч, яка відбулася вже дуже пізно ввечері вчора, майже вночі. Зустріч із мерами польських міст, міст-рятівників для України й українців. Жешув, Перемишль, Люблін і Хелм”, – нагадав Зеленський.

Він подякував усій громаді міст-рятівників, кожному й кожній, хто допомагав українцям, хто реально довів у перші ж дні повномасштабної війни, що між українськими й польськими серцями немає жодних барʼєрів, кордонів, перепон.

Верховний головнокомандувач відзначив десантників “Вісімдесятки”, бійців 57-ї окремої мотопіхотної бригади та 30-ї ОМБр.

“35-та й 36-та окремі бригади морської піхоти, воїни 55-ї окремої артилерійської бригади “Запорізька Січ”... Незмінно молодці. Незмінно прагнуть більшого результату. Дякую! Дякую підрозділу спеціального призначення 1-го головного центру ГУР, які воюють у Бахмуті. Молодці, хлопці!” - сказав голова держави.

Володимир Зеленський також згадав всіх захисників Бахмуту і Марʼїнки, Авдіївки і всього Донбасу, сходу, Запоріжжя й Приазовʼя з Херсонщиною.

Нагадаємо, лідер Китаю Сі Цзіньпін закликав Україну та Росію відновити мирні переговори.