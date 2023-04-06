Лідер Китаю закликав Україну та Росію відновити мирні переговори і готовий зателефонувати до Зеленського

Китай планує працювати разом із Францією над досягненням шляхом переговорів припинення війни в Україні.

Лідер Китаю Сі Цзіньпін закликав Україну та Росію відновити мирні переговори, повідомляє Reuters.

Також Китай готовий працювати разом із Францією над досягненням шляхом переговорів припинення війни в Україні, заявило джерело у французьких дипломатичних колах.

"Президент і Сі домовилися "дбайливо працювати", щоб прискорити закінчення війни і домогтися початку переговорів при повному дотриманні міжнародного права", — сказав співрозмовник видання.

У коментарях після зустрічі з очільником Франції Еммануелем Макроном, яка тривала півтори години, Сі закликав знайти політичне вирішення конфлікту.

Також Франція та Китай домовилися про проведення подальших переговорів.

Крім цього, Сі також дав зрозуміти, що готовий зателефонувати до президента України Володимира Зеленського "у свій час".

Питання переговорів порушувала на зустрічі Макрона і Сі президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, передає "Європейська правда".

За словами фон дер Ляєн, вона знає "про це (бажання Зеленського провести розмову – Ред.) із телефонних розмов із президентом Зеленським, і він публічно просив про це".

"Тому було цікаво почути, що президент Сі підтвердив свою готовність провести розмову, коли будуть відповідні умови і час. Я думаю, що це позитивний елемент", – додала президентка Єврокомісії.

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон сьогодні, 6 квітня, закликав лідера Китаю Сі Цзіньпіна вплинути на свого близького союзника - Росію - з метою припинити війну в Україні. Тоді як Сі відповів, що сподівається на швидке проведення мирних переговорів двома сторонами

Зустріч глав обох держав відбулася в Пекіні.