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СБУ затримала одеситку, яка збирала для росіян дані про базування та переміщення Сил оборони

Зловмисниця створила телеграм-канал, де закликала підписників ділитися скриншотами електронних карт із координатами підрозділів українських військ та надсилати їй в особисті повідомлення.

СБУ затримала одеситку, яка збирала для росіян дані про базування та переміщення Сил оборони
Фото: Запорізька ОВА

Служба безпеки України викрила і затримала жительку Одеси, яка приховано збирала інформацію про місця базування та переміщення Сил оборони на території регіону.

Про це йдеться на сайті СБУ.

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Зловмисниця створила телеграм-канал, де закликала підписників робити скриншоти електронних карт із координатами підрозділів українських військ та надсилати їй в особисті повідомлення. Також затриману цікавили локації укріпрайонів поблизу узбережжя Одещини.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Отримані дані одеситка планувала передати російським окупантам. Однак співробітники СБУ поетапно задокументували її злочинні дії та затримали.

Під час обшуку за місцем проживання затриманої виявили мобільні телефони та комп’ютерну техніку із доказами підривної діяльності.

Жінці повідомили про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань).

Її тримають під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.

Нагадаємо, СБУ також затримала жителя Запоріжжя, котрий збирав для окупантів інформацію про наслідки ракетних ударів по цивільній інфраструктурі. А суд відправив двох херсонських колаборантів на 12 років за ґрати.

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