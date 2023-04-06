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Жителів Запорізької області закликали уникати масових скупчень на Великдень

Не виключені ворожі атаки на свята.

Жителів Запорізької області закликали уникати масових скупчень на Великдень
Фото: Юрій Малашко у Telegram

Жителів Запорізької області закликали не сподіватися на затишшя ворожих атак на Великдень і не збиратися великими групами.

Про це повідомляє у Telegram голова Запорізької ОВА Юрій Малашко.

"Не варто сподіватися на затишшя у святкові дні, бо не виключається можливість ворожих атак", – зауважив він на зустрічі з представниками духовенства.

Очільник ОВА попросив мешканців Запорізької області не нехтувати сигналами повітряної тривоги і перебувати в укриттях.

"Проведіть Великодні свята в безпеці, по можливості без масових скупчень. Бережіть себе та своїх близьких!", – додав він.

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Нагадаємо, на Херсонщині обмежили проведення богослужінь на Великдень та заборонили відвідувати цвинтарі. 

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