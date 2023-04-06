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Укроборонпром домовився розгорнути виробництво 125-мм снарядів для танків на території Польщі

Таким чином Польща стане другою країною НАТО, на території якої Укроборонпром виготовлятиме 125-мм боєприпаси.

Укроборонпром домовився розгорнути виробництво 125-мм снарядів для танків на території Польщі
Фото: Сухопутні війська ЗСУ

Державний концерн “Укроборонпром” домовився з польськими партнерами виробляти за кордоном 125-мм снаряди для танків. 

Про це повідомляє пресслужба концерну. 

“Одне з підприємств Концерну та Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ S.A) уклали угоду про взаємодію у сфері виробництва танкових снарядів калібру 125 мм. Це відбулося у рамках візиту президента України Володимира Зеленського до Республіки Польща”, - йдеться в повідомленні.

Згідно з угодою, передбачено розгортання нових виробничих ліній, розрахованих на виготовлення великої кількості боєприпасів для 125-мм танкових гармат. Беручи до уваги високі ризики російських ракетних ударів по підприємству Укроборонпрому, розглядаються винятково польські міста для створення нового виробництва. Втім, над появою снарядів працюватимуть обидві сторони: Україна надасть свої технології та висококваліфікованих фахівців з відповідними компетенціями та досвідом.

У концерні нагадали, що нещодавно Укроборонпром розпочав виробляти 125-мм боєприпаси для танкової гармати спільно з однією з країн Північноатлантичного альянсу. Таким чином, Укроборонпром вироблятиме снаряди для танків одразу з двома країнами-членами НАТО.

Нагадаємо, нещодавно “Укроборонпром” почав виробляти вже третій вид боєприпасу - 122-мм артилерійський снаряд. Першу партію цих снарядів вже встигли відвантажити ЗСУ.

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