Міноборони Британії прогнозує нові зміни командування військами РФ на війні в Україні через невдачі на фронті

Раніше через провальний наступ на Вугледар генерал Мурадов був усунений від командування Східним угрупуванням військ.

Міністерство оборони Великої Британії прогнозує нові зміни командування військами РФ на війні в Україні через невдачі на фронті.

Про це відомство повідомляє із посиланням на дані своєї розвідки.

“Як повідомлялося в російських соцмережах, Міноборони Росії, швидше за все, звільнило генерал-полковника Рустама Мурадова з посади командувача Східним угрупуванням військ (СУВ) в Україні. СУВ під керівництвом Мурадова зазнало надзвичайно значних втрат за останні місяці, оскільки неоднарозові погано продумані напади не допомогли захопити місто Вугледар у Донецькій області”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що ці операції викликали гостру публічну критику з боку різних російських коментаторів, включно з військовими самого Мурадова.

Також повідомляється, що Мурадов очолив СУВ після катастрофічної спроби штурму Києва з північного заходу на початку повномасштабного вторгнення.

У 2023 році Мурадов є найбільш високопоставленим російським військовим, якого усунули від командування, але, схоже, не останні, адже російська армія продовжує зазнавати невдач на Донбасі.

Нагадаємо, Генштаб ЗСУ оцінив втрати ворога з початку широкомасштабної війни у 176 630 осіб. Учора ЗСУ відбили понад ворожих 60 ворожих атак на сході.