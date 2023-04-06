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Міноборони Британії прогнозує нові зміни командування військами РФ на війні в Україні через невдачі на фронті

Раніше через провальний наступ на Вугледар генерал Мурадов був усунений від командування Східним угрупуванням військ.

Міноборони Британії прогнозує нові зміни командування військами РФ на війні в Україні через невдачі на фронті
Знищена техніка окупантів
Фото: тг-канал Максима Козицького/ Львівська ОВА

Міністерство оборони Великої Британії прогнозує нові зміни командування військами РФ на війні в Україні через невдачі на фронті.

Про це відомство повідомляє із посиланням на дані своєї розвідки. 

“Як повідомлялося в російських соцмережах, Міноборони Росії, швидше за все, звільнило генерал-полковника Рустама Мурадова з посади командувача Східним угрупуванням військ (СУВ) в Україні. СУВ під керівництвом Мурадова зазнало надзвичайно значних втрат за останні місяці, оскільки неоднарозові погано продумані напади не допомогли захопити місто Вугледар у Донецькій області”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що ці операції викликали гостру публічну критику з боку різних російських коментаторів, включно з військовими самого Мурадова.

Також повідомляється, що Мурадов очолив СУВ після катастрофічної спроби штурму Києва з північного заходу на початку повномасштабного вторгнення.

У 2023 році Мурадов є найбільш високопоставленим російським військовим, якого усунули від командування, але, схоже, не останні, адже російська армія продовжує зазнавати невдач на Донбасі.

Нагадаємо, Генштаб ЗСУ оцінив втрати ворога з початку широкомасштабної війни у 176 630 осіб. Учора ЗСУ відбили понад ворожих 60 ворожих атак на сході.

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