Учора окупанти вбили п’ятьох жителів Донецької області

Люди загинули у Олексієво-Дружківці, Бахмуті та у Сергіївці.

Фото: Павло Кириленко у у Telegram

Внаслідок збройної агресії РФ минулої доби на Донеччині загинули п’ятеро людей, ще дев’ятеро цивільних дістали поранення.

Про це повідомляє у Telegram голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

“За 5 квітня росіяни вбили п’ятеро жителів Донеччини: двох – в Олексієво-Дружківці, двох – в Бахмуті та одного – у Сергіївці”, – поінформував очільник ОВА.

Кириленко додав, що ще дев’ятеро мирних жителів були травмовані. Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Нагадаємо, у вівторок 4 квітня від ворожих обстрілів постраждали 13 населених пунктів Донеччини. Є вбиті й поранені цивільні мешканці.