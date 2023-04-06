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Учора окупанти вбили п’ятьох жителів Донецької області

Люди загинули у Олексієво-Дружківці, Бахмуті та у Сергіївці.

Учора окупанти вбили п’ятьох жителів Донецької області
Наслідки обстрілів Олексієво-Дружківки 5 квітня
Фото: Павло Кириленко у у Telegram

Внаслідок збройної агресії РФ минулої доби на Донеччині загинули п’ятеро людей, ще дев’ятеро цивільних дістали поранення.

Про це повідомляє у Telegram голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

“За 5 квітня росіяни вбили п’ятеро жителів Донеччини: двох – в Олексієво-Дружківці, двох – в Бахмуті та одного – у Сергіївці”, – поінформував очільник ОВА.

Кириленко додав, що ще дев’ятеро мирних жителів були травмовані. Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

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Нагадаємо, у вівторок 4 квітня від ворожих обстрілів постраждали 13 населених пунктів Донеччини. Є вбиті й поранені цивільні мешканці.

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