Окупанти зруйнували на Донеччині школу, лікарню і 32 будинки.

У вівторок 4 квітня від ворожих обстрілів постраждали 13 населених пунктів Донеччини. Є вбиті й поранені цивільні мешканці.

Про це повідомляє у Telegram поліція Донецької області.

Зазначається, що внаслідок атак окупантів знищені та пошкоджені 37 цивільних об’єктів – 32 житлових будинки, лікарні, школа, магазини, кафе, СТО, автомийка, господарча споруда, гараж, автомобілі.

“З авіації рашисти вдарили по селу Ласточкине, поцілили у 2 приватних будинки, вбили цивільних мешканців. “Ураганами” били по Гірнику, руйнувань зазнали 6 багатоквартирних будинків, 2 приватні оселі, муніципальні та освітні заклади. Є травмований”, – поінформували в поліції.

З “Торнадо-С” окупанти гатили по Костянтинівці. Пошкоджено багатоквартирний і приватний будинки, об’єкти соціальної інфраструктури, автотранспорт. Інформації щодо жертв не надходило.

“Градами” накрили Торецьк, руйнувань зазнали 5 приватних осель, є поранений. Внаслідок ворожих атак є загиблий у Красногорівці, а також травмованих у Бахмуті та Очеретиному.

Нагадаємо, на Донеччині оголосили примусову евакуацію дітей у 21 населеному пункті.