У Маріуполі виявили великий сектор нових могил
У Маріуполі виявили великий сектор нових могил
Митрополит Онуфрій змінив керівника Хмельницької єпархії УПЦ
Митрополит Онуфрій змінив керівника Хмельницької єпархії УПЦ
ДБР знайшло ще один підпільний склад з краденими продуктами, призначеними для ЗСУ
ДБР знайшло ще один підпільний склад з краденими продуктами, призначеними для ЗСУ
Польська "Росомаха" для ЗСУ
Польська "Росомаха" для ЗСУ
На озброєнні у ЗСУ наразі п'ять бригад винищувачів, – Ігнат (уточнено)
На озброєнні у ЗСУ наразі п'ять бригад винищувачів, – Ігнат (уточнено)
Психологічні диверсії. Аналіз ворожих методик
Психологічні диверсії. Аналіз ворожих методик
«Росіянин навів автомат і спитав: що важче – блокада Ленінграда чи Маріуполя?» Історія жительки Маріуполя, яка дивом вижила
«Росіянин навів автомат і спитав: що важче – блокада Ленінграда чи Маріуполя?» Історія жительки Маріуполя, яка дивом вижила
Західна медицина проти української. Чи справді наша система охорони здоров’я краща?
Західна медицина проти української. Чи справді наша система охорони здоров’я краща?
У Раді пропонують вигнати УПЦ МП з Почаївської лаври
У Раді пропонують вигнати УПЦ МП з Почаївської лаври
ГоловнаСуспільствоВійна

За минулу добу ворог здійснив 22 вогневі атаки на Донецьку область

Окупанти зруйнували на Донеччині школу, лікарню і 32 будинки. 

За минулу добу ворог здійснив 22 вогневі атаки на Донецьку область

У вівторок 4 квітня від ворожих обстрілів постраждали 13 населених пунктів Донеччини. Є вбиті й поранені цивільні мешканці.

Про це повідомляє у Telegram поліція Донецької області.

Зазначається, що внаслідок атак окупантів знищені та пошкоджені 37 цивільних об’єктів – 32 житлових будинки, лікарні, школа, магазини, кафе, СТО, автомийка, господарча споруда, гараж, автомобілі.

“З авіації рашисти вдарили по селу Ласточкине, поцілили у 2 приватних будинки, вбили цивільних мешканців. “Ураганами” били по Гірнику, руйнувань зазнали 6 багатоквартирних будинків, 2 приватні оселі, муніципальні та освітні заклади. Є травмований”, – поінформували в поліції.

З “Торнадо-С” окупанти гатили по Костянтинівці. Пошкоджено багатоквартирний і приватний будинки, об’єкти соціальної інфраструктури, автотранспорт. Інформації щодо жертв не надходило.

“Градами” накрили Торецьк, руйнувань зазнали 5 приватних осель, є поранений. Внаслідок ворожих атак є загиблий у Красногорівці, а також травмованих у Бахмуті та Очеретиному.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Нагадаємо, на Донеччині оголосили примусову евакуацію дітей у 21 населеному пункті.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , , ,
﻿
Читайте також