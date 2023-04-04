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На Донеччині оголосили примусову евакуацію дітей у 21 населеному пункті

В області працює 5 евакуаційних екіпажів.

На Донеччині оголосили примусову евакуацію дітей у 21 населеному пункті
Фото: Скрін з відео

Члени Координаційного штабу з питань проведення обов’язкової евакуації населення підтримали рішення Донецької ОВА про оголошення обов’язкової евакуації 126 дітей із 21 населеного пункту Донеччини, де безпекова ситуація залишається критичною.

Про це повідомляє пресцентр Мінреінтеграції.

В області працює 5 евакуаційних екіпажів поліції «Білі янголи». Вони забезпечують безпечне вивезення дітей на броньованих автомобілях.

Евакуйовані діти в супроводі одного з батьків або ж законного представника будуть забезпечені безкоштовним прихистком, соціальними гарантіями, гуманітарною допомогою і психологічною підтримкою, заявили у відомстві.

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Нагадаємо, що в Авдіївці залишається близько 1900 мешканців, з них - 8 дітей.

1 квітня поліцейські показали відео евакуації людей з Авдіївки.

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