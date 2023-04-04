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В Україні створять Державний центр гуманітарного розмінування

Представники центру також будуть брати активну участь у співробітництві з міжнародними партнерами.

В Україні створять Державний центр гуманітарного розмінування
Фото: Віталій Носач

В Україні створять окрему структуру - Державний центр гуманітарного розмінування, яка дасть можливість краще скоординувати всю роботу в цій галузі.

Про це на засіданні уряду повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

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"Центр братиме участь у плануванні заходів протимінної діяльності та забезпечить роботу системи управління якістю розмінування. Звичайно, представники центру також будуть брати активну участь у співробітництві з нашими міжнародними партнерами", - розповів прем'єр.

Шмигаль додав, що Україна створює широку коаліцію країн, які "допоможуть зробити так, щоб процес розмінування не тривав десятиліття".

За словами глави уряду, КМУ починає реалізацію нової державної політики в цій галузі.

Серед ключових елементів:

  • оновлення національних стандартів протимінної діяльності;
  • ефективна державна програма розмінування з пріоритетами територій;
  • створення ринку послуг із розмінування, конкуренція між операторами розмінування, залучення якнайбільшої кількості міжнародних операторів за допомоги фінансової підтримки наших партнерів;
  • освітні та комунікаційні кампанії;
  • активне залучення інноваційних технологій. В українських та міжнародних виробників є унікальна можливість протестувати нові технології та підтвердити їхні переваги й ефективність.

Нагадаємо, близько 288 тис. гектарів сільськогосподарських земель у Миколаївській області потребують розмінування. Третині з них необхідне першочергового обстеження

Тим часом 3 квітня поблизу села Шляхове Бериславської громади житель підірвався на російській вибухівці.

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