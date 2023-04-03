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На Миколаївщині необхідно розмінувати близько 288 тисяч гектарів сільськогосподарських земель

На Миколаївщині працюють майже три десятки груп з розмінування. 

На Миколаївщині необхідно розмінувати близько 288 тисяч гектарів сільськогосподарських земель
Фото: pivdenukraine.com.ua

Наразі лишається потреба у розмінуванні близько 288 тис. гектарів сільськогосподарських земель у Миколаївській області. Третина з них потребують першочергового обстеження. 

Про це повідомила пресслужба Верховної Ради України.

“В області працює майже три десятки груп з розмінування. Це сапери, піротехніки, іноземні оператори. Маємо якнайшвидше допомогти аграріям розмінувати землі для проведення посівної”, – зазначив голова парламентського Комітету з питань аграрної та земельної політики Олександр Гайду.

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За попередніми оцінками, загалом в Україні потребують обстеження та розмінування майже 471 тис. гектарів земель сільгосппризначення в 9 областях.

У Верховній Раді розглядають створення механізму, за яким фермери зможуть не платити податок на землю чи орендну платуу, поки земля не буде розмінована. 

Нагадаємо, поблизу села Великопілля у Миколаївській області автомобіль ДСНС, який супроводжував спеціалістів обленерго, підірвався на російській міні.

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