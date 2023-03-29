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На Миколаївщині енергетики підірвалися на міні

Спеціалісти відновлювали світло в деокупованих селищах.

На Миколаївщині енергетики підірвалися на міні
Фото: Сергій Шайхет

Поблизу села Великопілля у Миколаївській області автомобіль ДСНС, який супроводжував спеціалістів обленерго, підірвався на російській міні.

Про це повідомив у Телеграм керівник поліції області Сергій Шайхет.

Зазначається, що спеціалісти відновлювали електропостачання в деокупованих селищах. Внаслідок вибуху один із співробітників обленерго отримав травми. Його госпіталізували.

Фото: Сергій Шайхет

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Нагадаємо, що в Ізюмському районі Харківщини поблизу м. Барвінкове на ґрунтовій польовій дорозі легковий автомобіль наїхав на протитанкову міну.

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