На Миколаївщині енергетики підірвалися на міні

Поблизу села Великопілля у Миколаївській області автомобіль ДСНС, який супроводжував спеціалістів обленерго, підірвався на російській міні.
Про це повідомив у Телеграм керівник поліції області Сергій Шайхет.
Зазначається, що спеціалісти відновлювали електропостачання в деокупованих селищах. Внаслідок вибуху один із співробітників обленерго отримав травми. Його госпіталізували.
Нагадаємо, що в Ізюмському районі Харківщини поблизу м. Барвінкове на ґрунтовій польовій дорозі легковий автомобіль наїхав на протитанкову міну.