Україна отримала браковану систему ППО, а Patriot-ів ще не розгорнули, бо їх немає "по-справжньому", - Зеленський

Попри те, що Україна дочекалася позитивних рішень щодо отримання систем Patriot, "по-справжньому" їх у нашій державі немає.

Про це заявив Президент Володимир Зеленський в інтерв'ю виданню Associated Press.

"У нас є відмінні рішення щодо "Патріотів", але у нас їх немає по-справжньому", - сказав Президент.

Попри те, що українські солдати з січня проходять навчання в США щодо використання цієї системи, Patriot-и в Україні ще не розгорнули.

За словами Зеленського, нашій державі потрібно 20 таких батарей для захисту від російських ракет. Проте навіть цього може бути недостатньо, оскільки "жодну країну у світі не атакували такою кількістю балістичних ракет", зауважив глава держави.

Зеленський додав, що одна з країн направила в Україну систему ППО, але та не спрацювала, і її "доводилося знову та знову її міняти". Президент не назвав державу.

Нагадаємо, в ОП заявляли, що масована ракетна атака російської армії 9 березня пришвидшить надання Україні систем протиповітряної оборони від міжнародних партнерів.

Тим часом Норвегія та США нададуть Україні систему ППО NASAMS. До речі, системи NASAMS вже використовують у нашій державі.