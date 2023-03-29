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Україна отримала браковану систему ППО, а Patriot-ів ще не розгорнули, бо їх немає "по-справжньому", - Зеленський

Це попри те, що партнери ухвалили відповідні рішення.

Україна отримала браковану систему ППО, а Patriot-ів ще не розгорнули, бо їх немає "по-справжньому", - Зеленський
Фото: Пресслужба Офісу президента України

Попри те, що Україна дочекалася позитивних рішень щодо отримання систем Patriot, "по-справжньому" їх у нашій державі немає.

Про це заявив Президент Володимир Зеленський в інтерв'ю виданню Associated Press.

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"У нас є відмінні рішення щодо "Патріотів", але у нас їх немає по-справжньому", - сказав Президент.

Попри те, що українські солдати з січня проходять навчання в США щодо використання цієї системи, Patriot-и в Україні ще не розгорнули.

За словами Зеленського, нашій державі потрібно 20 таких батарей для захисту від російських ракет. Проте навіть цього може бути недостатньо, оскільки "жодну країну у світі не атакували такою кількістю балістичних ракет", зауважив глава держави.

Зеленський додав, що одна з країн направила в Україну систему ППО, але та не спрацювала, і її "доводилося знову та знову її міняти". Президент не назвав державу.

Нагадаємо, в ОП заявляли, що масована ракетна атака російської армії 9 березня пришвидшить надання Україні систем протиповітряної оборони від міжнародних партнерів.

Тим часом Норвегія та США нададуть Україні систему ППО NASAMS. До речі, системи NASAMS вже використовують у нашій державі.

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